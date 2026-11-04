Resumen: Emanuel Otálvaro, tenismesista antioqueño de 16 años, venció 4-1 al chino Hechen Li y avanzó a las semifinales del individual masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El rionegrero, segundo cabeza de serie y número dos del ranking mundial sub-17, quedó a un paso de luchar por una medalla para Colombia.

¡Colombia sueña! Emanuel Otálvaro venció a un chino y es semifinalista del tenis de mesa en Dakar 2026

El tenis de mesa colombiano vive una jornada histórica en Senegal. Emanuel Otálvaro, el antioqueño de apenas 16 años nacido en Rionegro, derrotó este miércoles 4 de noviembre al chino Hechen Li por 4-1 y se clasificó a las semifinales del torneo individual masculino de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La victoria tiene un peso enorme. China es la principal potencia mundial del tenis de mesa y Hechen Li llegaba como el sexto cabeza de serie del cuadro, mientras que el colombiano ocupa el segundo puesto de la siembra. Era la primera vez que ambos se medían en un torneo oficial.

Otálvaro necesitó apenas 41 minutos para imponerse en un partido de parciales ajustados. Se quedó con los tres primeros sets por 12-10, 13-11 y 11-3, cedió el cuarto por 10-12 y sentenció la clasificación con un 12-10 final que desató la celebración de la delegación colombiana en el Pabellón A del Centro de Exposiciones de Dakar.

Con este resultado, el rionegrero quedó a un paso de disputar una medalla olímpica juvenil y mantiene a Colombia soñando con el podio en unos Juegos que ya son especiales para el deporte nacional.

Un camino impecable en Dakar

El colombiano ha sido una de las figuras del torneo. En la fase de grupos ganó sus tres compromisos sin ceder un solo set: superó 3-0 al costarricense Lucca Lobo, al francés Noah Vitel y al peruano Samuel Duffoo, para quedarse con el primer puesto del grupo 2.

En los octavos de final, disputados este martes, doblegó al español Ladimir Mayorov con un contundente 4-0, con parciales de 11-4, 11-9, 11-6 y 15-13. El cuarto set fue el más exigente: Otálvaro tuvo la oportunidad de cerrar el partido con ventaja de 10-6, pero terminó imponiéndose en un cierre de infarto.

Ya en el cuadro principal, donde la victoria se la adjudica el atleta que gana cuatro de siete juegos, el antioqueño confirmó contra uno de los favoritos que su nombre llegó a Dakar para quedarse.

¿Quién es Emanuel Otálvaro?

Nació el 14 de julio de 2010 en la vereda Las Cuchillas, de Rionegro, Antioquia. De niño practicó fútbol, natación y ajedrez, pero terminó encontrando su pasión en el tenis de mesa, disciplina que conoció gracias a su hermano mayor. Su primer entrenador lo bautizó como el «Demonio Azul» por su velocidad y su manera de jugar.

Su historia también es de esfuerzo familiar. Para costear los desplazamientos a los torneos, su familia vendía tamales, arepas y dulces, y el propio Emanuel colaboraba con los trabajos de la finca en la que creció, alimentando a los animales y ayudando en los oficios del campo.

Los resultados no tardaron en llegar. En 2021 llegó al primer puesto del escalafón mundial sub-11 y en 2024 ganó el WTT Youth Contender de Cuenca, en Ecuador, en la categoría sub-19, además de dos medallas de oro en el torneo juvenil disputado en su tierra, Rionegro, en las categorías sub-15 y sub-17.

Ese mismo 2024 alcanzó uno de los resultados más importantes de su carrera: la medalla de plata en dobles masculinos sub-15 del Campeonato Mundial Juvenil, junto al italiano Danilo Faso, la primera presea de Colombia en la historia de esa competencia.

En 2025 se colgó la plata individual en los Juegos Bolivarianos y en octubre pasado consiguió uno de sus mayores triunfos: el bronce en el Campeonato Panamericano de Mayores de Lima 2026, en su debut en esa categoría. Allí dejó en el camino al estadounidense Kanak Jha, 24 del ranking mundial, y se convirtió en el colombiano más joven en subir al podio de un Panamericano de mayores.

Otálvaro llegó a Dakar como el segundo mejor jugador del mundo en el ranking sub-17, el único sudamericano dentro del top 10, y quinto en el sub-19. Los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, los primeros que se disputan en suelo africano, se desarrollan hasta el 13 de noviembre con la participación de miles de jóvenes atletas de todo el planeta.

El rival y el horario de la semifinal del colombiano están por definirse. Mientras tanto, el «Demonio Azul» de Rionegro sigue escribiendo su historia y tiene a todo un país pendiente de cada punto.

Lea también: Antioquia se corona campeón absoluto del Campeonato Nacional de Atletismo con 433 puntos y 30 medallas

También te puede interesar: ¡Orgullo antioqueño! Medellín y Envigado serán sedes del CONMEBOL Sub-20 2027