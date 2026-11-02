Resumen: Bogotá tendrá pico y placa regional este lunes festivo 2 de noviembre de 2026 en nueve corredores de ingreso. Las placas pares (0, 2, 4, 6 y 8) podrán entrar de 12:00 m. a 4:00 p. m.; las impares (1, 3, 5, 7 y 9), de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. La Secretaría de Movilidad recomienda planear el retorno, respetar las normas y cumplir los límites de velocidad.

¡Planee el regreso! Pico y placa regional en Bogotá este lunes: horarios y vías de ingreso

El regreso a Bogotá este lunes festivo 2 de noviembre de 2026 tendrá horarios según el último número de la placa. La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que el pico y placa regional estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p. m. en nueve corredores de ingreso a la capital, por lo que conviene organizar la llegada antes de iniciar el recorrido.

La medida divide el retorno en dos turnos: primero podrán entrar los vehículos con placas pares y, después, aquellos con placas impares. No se trata de un mismo horario para todos los automotores, sino de una distribución del acceso durante la tarde y las primeras horas de la noche.

¿A qué hora puede ingresar según su placa?

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Este es el primer turno de la jornada de pico y placa regional del lunes festivo.

El cambio se producirá a las 4:00 p. m. Desde esa hora y hasta las 8:00 p. m., el ingreso estará habilitado para los automotores con placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Así, quienes tengan una placa impar deberán tener presente que su franja corresponde a la segunda parte de la tarde y al comienzo de la noche.

Por ejemplo, una placa terminada en 6 pertenece al grupo de los pares y tiene su turno entre el mediodía y las cuatro de la tarde. Una terminada en 7 corresponde al grupo de los impares, cuyo ingreso está previsto desde las cuatro hasta las ocho de la noche.

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Los nueve corredores con pico y placa regional

La disposición anunciada para este 2 de noviembre se aplica en los corredores de acceso que conectan a Bogotá con las rutas por las que regresan los viajeros. La Alcaldía incluyó los siguientes nueve puntos en su información para la jornada:

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Autopista Norte.

Autopista Sur.

Calle 13 o avenida Centenario.

Avenida calle 80.

Avenida carrera Séptima.

Avenida Boyacá y la Vía al Llano.

Vía Suba–Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

Para preparar el viaje es importante identificar por cuál de estos corredores se hará la llegada. El horario no debe revisarse únicamente al salir del lugar de descanso: la franja que corresponde a cada grupo de placas es la prevista para ingresar a la ciudad.

La información oficial establece la operación de la medida desde el mediodía hasta las ocho de la noche. Esos límites horarios permiten distinguir los turnos del retorno y evitan confundir la primera franja, reservada para pares, con la segunda, que corresponde a impares.

Recomendaciones para organizar el retorno

La Secretaría Distrital de Movilidad invitó a planear los viajes con anticipación, respetar las normas de tránsito y contribuir a una movilidad más segura y ordenada. También recordó a los conductores que deben cumplir los horarios y no exceder los límites de velocidad durante el desplazamiento.

Antes de emprender el regreso, revise el último dígito de la placa, ubique el corredor de llegada y tenga presente la franja autorizada. Son datos diferentes que deben coincidir en la planeación del recorrido: la ruta elegida no cambia el turno asignado al número de placa.

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El llamado de las autoridades para este lunes festivo es a programar el retorno y conducir con precaución. La distribución por placas busca ordenar el ingreso a la capital durante el cierre del puente; por eso, el dato principal para quienes regresan es sencillo: pares de 12:00 m. a 4:00 p. m. e impares de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.