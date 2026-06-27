Resumen: Quienes regresen a Bogotá este lunes festivo 29 de junio deberán tener en cuenta el pico y placa regional, que regirá entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p. m. La medida organizará el ingreso de vehículos por número de placa en los nueve principales corredores de acceso a la capital para facilitar la movilidad durante la jornada de retorno.

¡Ojo viajeros! Así será el pico y placa regional para ingresar a Bogotá este lunes festivo 29 de junio

Quienes tengan previsto regresar a Bogotá durante el lunes festivo 29 de junio deberán programar su viaje teniendo en cuenta la aplicación del pico y placa regional, medida con la que las autoridades buscan organizar el ingreso de vehículos a la capital y reducir la congestión que suele presentarse al finalizar los puentes festivos.

La restricción estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche y aplicará en los principales corredores de acceso a la ciudad. Durante ese horario, el ingreso de vehículos particulares se realizará de manera escalonada, según el último número de la placa.

La primera franja irá desde las 12:00 m. hasta las 4:00 p. m., periodo en el que únicamente podrán entrar a Bogotá los vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el turno será para los automotores con placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Por fuera de ese horario, es decir, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad podrá realizarse sin restricciones por número de placa.

Estos son los corredores donde aplica la medida

El pico y placa regional se implementará en los nueve accesos habilitados para ingresar a Bogotá, por lo que quienes se movilicen desde municipios cercanos o desde otras regiones del país deberán verificar cuál será su ruta de llegada.

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Los corredores donde estará vigente la restricción son:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Centenario (calle 13).

Avenida calle 80.

Avenida Carrera Séptima.

Avenida Boyacá, en el acceso desde la vía al Llano.

Vía Suba – Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

Las autoridades recordaron que la medida busca facilitar el retorno de miles de viajeros durante el cierre del puente festivo, distribuyendo el flujo vehicular en diferentes franjas horarias para mejorar la movilidad en los accesos a la capital.

Recomendaciones para el regreso a la ciudad

Con el fin de evitar contratiempos durante el desplazamiento, las autoridades invitaron a los conductores a planificar con anticipación la hora de salida y verificar cuál es el horario que les corresponde de acuerdo con el último dígito de la placa de su vehículo.

También hicieron un llamado a respetar las normas de tránsito durante todo el recorrido, conducir con precaución y, cuando sea posible, optar por el transporte público como una alternativa para contribuir a una movilidad más fluida.

Finalmente, insistieron en que el cumplimiento del pico y placa regional y de las demás disposiciones de tránsito permitirá un ingreso más ordenado a Bogotá durante la jornada de retorno de este lunes festivo.