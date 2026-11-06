Resumen: El Ministerio de Minas y Energía activó el Plan Energía Ya para proteger el suministro eléctrico ante El Niño: los embalses están en 77,87 % y la meta es superar el 80 % en 30 días. El Gobierno pide ahorrar energía entre las 6:00 y las 9:00 p. m. y contempla incentivos en la factura para los hogares que reduzcan su consumo más del 10 %.

Plan Energía Ya: ahorre energía entre 6 y 9 de la noche y lo verá en la factura

El Ministerio de Minas y Energía activó el Plan Energía Ya, una estrategia del Gobierno nacional para proteger el suministro de energía eléctrica en Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño, que podría extender el verano más allá de abril de 2027. La ministra de la cartera, María Nohemí Arboleda, presentó las medidas en una alocución la noche del 5 de noviembre.

Los embalses del país están hoy en un 77,87 % de su capacidad y la meta del Ministerio es superar el 80 % en los próximos 30 días, que es lo que queda de temporada de lluvias para llenarlos antes de la temporada seca.

La ministra explicó que el nivel actual no es suficiente, porque el país consume más energía que hace un año y porque el verano podría ser más largo de lo normal. «Hacer llover no depende de ningún gobierno», dijo, y aseguró que resignarse no es una opción.

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¿Cómo funcionará el incentivo en la factura?

El Plan Energía Ya contempla un esquema de metas individuales de consumo para los usuarios, establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Quienes reduzcan su consumo mensual en más del 10 % frente a su meta recibirán un beneficio en la factura de energía. En cambio, quienes superen esa meta en más del 10 % tendrán un cobro adicional.

El plan también busca garantizar que las plantas térmicas tengan el respaldo necesario para generar durante los meses de sequía, con estricto cumplimiento de los compromisos por parte de todos los operadores del sector.

¿Qué recomienda el Gobierno entre las 6:00 y las 9:00 de la noche?

Ese es el horario pico, cuando millones de hogares encienden luces, televisores y electrodomésticos al mismo tiempo. El llamado del Ministerio, dentro del Plan Energía Ya, es reducir el consumo todos los días en esa franja con acciones sencillas:

Aplazar el uso de la lavadora, la plancha y la ducha eléctrica.

el uso de la lavadora, la plancha y la ducha eléctrica. Apagar las luces que no se estén usando, al menos una.

que no se estén usando, al menos una. Subir un grado al aire acondicionado.

La ministra Arboleda comparó los embalses con la batería de un celular que tiene todas las aplicaciones abiertas: se descarga más rápido. Según explicó, cada luz apagada es energía que queda guardada para el verano y que también se refleja en la factura.

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Sumar, asegurar y exigir: así está organizado el plan

La estrategia del Ministerio de Minas y Energía tiene tres líneas de acción para aumentar la capacidad del sistema, garantizar el abastecimiento de combustibles y verificar que los operadores cumplan.

En sumar, se logró aprovechar la totalidad del embalse de Hidroituango, que hoy guarda la energía que consume Bogotá en casi cuatro días. También se amplió la capacidad de importar gas por Cartagena, se aplazó el mantenimiento de la central Guavio para que no coincida con el de Chivor en pleno verano y se aprobaron 219 megavatios de entrega de excedentes, además de 210 nuevos megavatios incorporados al sistema.

En asegurar, desde el 31 de octubre los camiones que transportan combustible para las plantas térmicas circulan también los fines de semana y festivos. El Gobierno respaldó financieramente la operación energética de la región Caribe con un crédito de hasta 1,2 billones de pesos y declaró de interés nacional el gasoducto Antonio Ricaurte, que a mediados de 2027 aportaría cerca del 5 % del gas que consume el país.

En exigir, habrá acciones contra las pérdidas de energía, las conexiones ilegales y la cartera morosa del sector.

Además, el Gobierno habilitó un tablero digital de seguimiento público, donde cualquier persona podrá consultar el nivel de los embalses y cuánta energía se consume y se ahorra región por región.

Con el Plan Energía Ya, el Gobierno nacional busca llegar a la temporada seca con reservas suficientes y convoca a los colombianos a sumarse al ahorro desde los hogares.