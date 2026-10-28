Resumen: Pitbull confirmó que se presentará en Medellín el 4 de febrero de 2027, como parte de su gira "I'm Back". Será la única ciudad colombiana del recorrido y aún no se conocen el recinto ni la boletería.

Pitbull confirma concierto en Medellín: fecha, gira y lo que se sabe del regreso de Mr. 305

Medellín se prepara para una noche de fiesta con uno de los artistas más reconocidos de la música latina y urbana del mundo. Pitbull, el rapero estadounidense de origen cubano conocido como «Mr. 305», confirmó que se presentará en la capital antioqueña el próximo 4 de febrero de 2027, dentro de su nueva gira «I’m Back».

El anuncio lo hizo el propio artista a través de sus redes sociales, donde reúne a más de doce millones de seguidores, y rápidamente generó una ola de reacciones entre sus fanáticos en Colombia, que llevaban años esperando su regreso a los escenarios del país.

Medellín, la única ciudad de Colombia en la gira

Según lo informado hasta ahora, Medellín será la única parada colombiana de este recorrido. Por el momento no hay otras fechas ni otras ciudades del país confirmadas, aunque la respuesta de los seguidores en redes abre la puerta a que el artista sume más presentaciones en la región.

Lo que todavía no se sabe es en qué escenario se realizará el show ni cuál será la empresa encargada de vender las boletas. Tampoco se conocen los precios ni la fecha de inicio de la venta, datos que los organizadores deberán anunciar en los próximos días. Mientras llegan esos detalles, lo mejor es estar atento a los canales oficiales para evitar caer en estafas con entradas falsas.

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Así será el recorrido por Latinoamérica

La gira latinoamericana de Pitbull empezará a finales de enero. Estas son las fechas que se conocen hasta el momento:

31 de enero: São Paulo, Brasil

4 de febrero: Medellín, Colombia

9 de febrero: Lima, Perú

11 de febrero: Santiago, Chile

13 de febrero: Buenos Aires, Argentina

17 de febrero: Ciudad de México, México

19 de febrero: Guadalajara, México

21 de febrero: Monterrey, México

Antes de llegar a esta parte del continente, el artista recorrerá Europa, con presentaciones en países como Portugal, España e Italia. Después de las fechas latinoamericanas, tiene compromisos en festivales y alista una nueva gira mundial que se proyecta para 2028.

«Pitcoin», el álbum que acompaña el regreso

El anuncio de los conciertos llega pocas semanas después del lanzamiento de «Pitcoin», su decimocuarto álbum de estudio, publicado el pasado 9 de octubre por su sello Mr. 305 Records. El disco reúne 24 canciones y cuenta con colaboraciones de peso: KISS, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon y Jason Derulo.

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Entre las uniones más llamativas están «Reach for the Stars», junto a la banda KISS, y «Now or Never», con Bon Jovi, dos mezclas poco comunes que muestran el lado más experimental del artista, siempre fiel a su sello de fiesta y baile.

Y habrá más música. Durante su paso por la Semana de la Música Latina de Billboard, Pitbull adelantó que el 15 de enero de 2027, el mismo día de su cumpleaños, lanzará «Pitcoin Deluxe», una versión ampliada con entre 10 y 12 canciones inéditas. Es decir, los fanáticos llegarán al concierto de Medellín con material nuevo para cantar.

Los clásicos que no pueden faltar

Con esta gira, el intérprete de «I Know You Want Me», «Give Me Everything» y «Timber» promete revivir los grandes éxitos del hip hop latino y el pop bailable que lo convirtieron en una figura global. Es un repertorio que, sin duda, hará cantar y bailar a todo el público paisa.

Además, los conciertos de Pitbull tienen una tradición propia: el público acostumbra llegar vestido como el artista, con blazer negro, camisa blanca, pantalón negro y hasta una peluca que imita su inconfundible look sin cabello. Ese código de vestuario se volvió viral en sus presentaciones recientes y es probable que también se vea en Medellín.

Un regreso muy esperado

Tras años sin grandes conciertos masivos en el mundo, «I’m Back» marca el reencuentro de Pitbull con su público latinoamericano. Para Medellín, una ciudad que se ha consolidado como destino de grandes espectáculos y festivales, la llegada del artista es otra muestra de su fuerza en el mapa de la música en vivo.

Por ahora, los seguidores solo pueden marcar el 4 de febrero de 2027 en el calendario y esperar que se confirmen el lugar, la boletería y los precios. Cuando se conozca esa información, será el momento de asegurar la entrada por los canales oficiales.

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