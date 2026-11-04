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Resumen: La Alcaldía de Medellín inicia el Plan Piscina con la intervención de la Piscina Preventorio, en Belén: una piscina semiolímpica, camerinos, cuarto de primeros auxilios y zonas verdes, con una inversión cercana a $4.779 millones. El proyecto está en licitación; la adjudicación está prevista para el 7 de diciembre de 2026 y las obras comenzarían en enero de 2027.

Así será la nueva Piscina Preventorio: una semiolímpica para Belén

La Piscina Preventorio, en el barrio Belén, será el primer escenario de una nueva estrategia de la Alcaldía de Medellín para que más personas practiquen deportes acuáticos cerca de sus casas. El proyecto contempla una inversión cercana a $4.779 millones.

Se trata del Plan Piscina, que prevé la construcción de nuevos pozos en diferentes comunas de la ciudad. La idea es descentralizar la oferta de actividades acuáticas y ampliar las oportunidades de acceso al deporte y la recreación, una necesidad que, según se conoció, han expresado las comunidades.

¿Qué tendrá la Piscina Preventorio?

La intervención, en el antiguo Preventorio de Belén, abarca un área de 800 metros cuadrados. Allí se construirán:

Una piscina semiolímpica .

. Camerinos .

. Un cuarto de primeros auxilios .

. Espacios técnicos para la operación del escenario.

Además, se mejorarán las zonas verdes del predio.

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¿Cuándo empezarían las obras?

El proyecto se encuentra en proceso de licitación, bajo principios de transparencia y participación. La adjudicación está prevista para el 7 de diciembre de 2026 y se espera que las obras comiencen en enero de 2027.

Más árboles nativos para Belén

El proyecto también incluye acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico, con la reposición de especies arbóreas con flora nativa adecuada para el Valle de Aburrá.

Con esto, la Alcaldía de Medellín busca fortalecer la infraestructura deportiva y generar nuevas oportunidades de recreación, inclusión y bienestar para los habitantes de Belén y sectores cercanos.

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