Malaria en Cali: paciente que regresó del Congo presenta deterioro neurológico

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Resumen: Un paciente con malaria complicada sigue crítico en Cali tras regresar del Congo. Salud reportó deterioro neurológico y mantiene el seguimiento epidemiológico. El diagnóstico confirmado es malaria, no ébola.

Un paciente con malaria complicada permanece en estado crítico y bajo aislamiento en Cali, tras regresar de una estancia prolongada en la República Democrática del Congo. El secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar, informó que el cuadro ha presentado un deterioro importante, incluso neurológico.

El reporte mantiene la atención sobre la evolución del hombre, que recibe cuidados médicos especializados. Las autoridades sanitarias también siguen su antecedente de viaje para reconstruir los lugares en los que estuvo antes de llegar al país.

Malaria complicada: el parte del paciente en Cali

Escobar señaló que las complicaciones de la malaria han afectado el estado general del paciente. El funcionario expresó la expectativa de que la atención hospitalaria permita sacarlo adelante, aunque describió su condición con cautela por la gravedad del cuadro.

Según la Secretaría de Salud de Cali, el caso corresponde a uno de dos pacientes procedentes del Congo diagnosticados con malaria complicada. El otro falleció el 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira.

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En su comunicado del 2 de noviembre, la entidad explicó que el paciente que sigue en Cali permanece bajo atención especializada. Los equipos de vigilancia epidemiológica y de respuesta inmediata trabajan con las instituciones que participan en el seguimiento.

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El aislamiento no equivale a un diagnóstico de ébola

El antecedente de estancia prolongada en territorio africano y la necesidad de precisar sus desplazamientos llevaron a activar protocolos de evaluación y descarte de otras enfermedades, incluido el ébola.

La Secretaría aclaró que el diagnóstico confirmado es malaria complicada, no ébola. Escobar distinguió el descarte epidemiológico de una alerta basada en signos clínicos compatibles con esa otra enfermedad.

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El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y las autoridades territoriales participan en las investigaciones de campo, los análisis de laboratorio y el seguimiento de los contactos identificados. También se trabaja con Migración Colombia para establecer la trazabilidad de los recorridos.

La Alcaldía de Cali pidió informarse por los canales institucionales y evitar difundir información no verificada mientras continúa el seguimiento sanitario.