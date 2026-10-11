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Resumen: Ante la amenaza que representan los vehículos aéreos no tripulados para la aviación comercial, la Aeronáutica Civil y las autoridades competentes activaron los protocolos estipulados para inspeccionar y garantizar la seguridad en el perímetro.

Una hora estuvo suspendidas operaciones en Aeropuerto José María Córdova por presencia de un dron

Minuto30.com .- La Aeronáutica Civil confirmó que la terminal aérea de Rionegro retoma sus vuelos tras completar los protocolos de seguridad operacional.

Una alerta de seguridad obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (que sirve a Medellín). La medida preventiva se tomó de inmediato tras detectarse la presencia no autorizada de un dron en la zona de influencia del espacio aéreo.

Verificación y regreso a la normalidad

Ante la amenaza que representan los vehículos aéreos no tripulados para la aviación comercial, la Aeronáutica Civil y las autoridades competentes activaron los protocolos estipulados para inspeccionar y garantizar la seguridad en el perímetro.

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Tras realizar las comprobaciones correspondientes en el área, la entidad confirmó que la situación fue controlada con éxito y se dio luz verde para reanudar los despegues y aterrizajes.

Recomendación para los pasajeros

Aunque las operaciones aéreas se restablecen gradualmente, el cierre temporal puede generar demoras en los itinerarios programados. Se sugiere a los viajeros que tengan vuelos previstos consultar el estado de su itinerario directamente con su aerolínea antes de desplazarse a la terminal.