Una hora estuvo suspendidas operaciones en Aeropuerto José María Córdova por presencia de un dron

Resumen: Ante la amenaza que representan los vehículos aéreos no tripulados para la aviación comercial, la Aeronáutica Civil y las autoridades competentes activaron los protocolos estipulados para inspeccionar y garantizar la seguridad en el perímetro.
Minuto30.com .- La Aeronáutica Civil confirmó que la terminal aérea de Rionegro retoma sus vuelos tras completar los protocolos de seguridad operacional.
Una alerta de seguridad obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (que sirve a Medellín). La medida preventiva se tomó de inmediato tras detectarse la presencia no autorizada de un dron en la zona de influencia del espacio aéreo.
Verificación y regreso a la normalidad
Ante la amenaza que representan los vehículos aéreos no tripulados para la aviación comercial, la Aeronáutica Civil y las autoridades competentes activaron los protocolos estipulados para inspeccionar y garantizar la seguridad en el perímetro.
Tras realizar las comprobaciones correspondientes en el área, la entidad confirmó que la situación fue controlada con éxito y se dio luz verde para reanudar los despegues y aterrizajes.
Recomendación para los pasajeros
Aunque las operaciones aéreas se restablecen gradualmente, el cierre temporal puede generar demoras en los itinerarios programados. Se sugiere a los viajeros que tengan vuelos previstos consultar el estado de su itinerario directamente con su aerolínea antes de desplazarse a la terminal.
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