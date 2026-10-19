¡Ya está habilitado! Túnel de Oriente estuvo cerrado en ambos sentidos por un accidente

Resumen: Un accidente de tránsito al interior del Túnel de Oriente obligó a cerrar el corredor en ambos sentidos la noche de este lunes 19 de octubre. La Concesión reportó la emergencia hacia las 7:19 p.m. y habilitó de nuevo el túnel hacia las 8:16 p.m., tras cerca de una hora de cierre. La ruta alterna recomendada fue la Variante Palmas. No hay balance oficial de vehículos involucrados ni de lesionados.

Un accidente de tránsito registrado al interior del Túnel de Oriente obligó a las autoridades a ordenar el cierre total del corredor vial en ambos sentidos durante la noche de este lunes 19 de octubre, lo que afectó a miles de conductores que se movilizaban entre Medellín y el Oriente antioqueño.

El reporte fue confirmado por la Concesión Túnel Aburrá Oriente, que hacia las 7:19 p.m. informó que el corredor quedaba cerrado por completo debido a un siniestro vial al interior de la estructura, y pidió a los viajeros tomar la Variante Palmas como ruta alterna, tanto para ir hacia el Oriente como para regresar a Medellín.

En videos que circularon en redes sociales se observó la presencia de ambulancias, una máquina de bomberos y otros vehículos de emergencia al interior del túnel, mientras en los accesos del corredor el personal operativo instaló barreras para impedir el paso de los carros y orientar a los conductores que llegaban hasta el punto del cierre.

El cierre se presentó en uno de los horarios de mayor flujo vehicular, cuando muchas personas regresan de sus trabajos en el Valle de Aburrá hacia los municipios del Oriente y otros tantos se desplazan hacia el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, cuya principal vía de acceso es precisamente este corredor.

Tras cerca de una hora de cierre total, la concesión reportó hacia las 8:16 p.m. que el Túnel de Oriente quedó habilitado nuevamente en ambos sentidos, una vez las autoridades adelantaron las labores de atención del accidente y la remoción de los vehículos involucrados.

Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre el número de vehículos involucrados en el siniestro ni sobre posibles personas lesionadas. Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las causas del hecho.

La recomendación para los conductores es estar atentos a los reportes oficiales de la concesión, que informa minuto a minuto el estado del corredor a través de sus canales, y planear con tiempo los desplazamientos hacia el aeropuerto, especialmente durante las próximas horas, mientras se normaliza por completo la movilidad en el sector.

El Túnel de Oriente, también conocido como Túnel Aburrá Oriente o túnel de Santa Elena, es uno de los corredores viales más importantes de Antioquia. Con una longitud de 8,2 kilómetros, es el túnel vehicular más largo de Colombia y uno de los más extensos de Suramérica. Fue entregado al servicio en agosto de 2019 y por él transitan a diario decenas de miles de vehículos.

Su importancia es estratégica: no solo comunica a Medellín con municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro y Guarne, sino que es la ruta principal hacia el aeropuerto José María Córdova y hacia todo el oriente cercano, por lo que cualquier cierre, aunque sea por pocos minutos, genera afectaciones inmediatas en la movilidad de toda la región y obliga a activar rutas alternas.

Este es el segundo incidente que afecta la movilidad del corredor en lo que va de octubre. El pasado 5 de octubre, un accidente múltiple que involucró al menos cuatro vehículos mantuvo cerrado el túnel en sentido Rionegro-Medellín durante cerca de hora y media, también con la recomendación de usar la Variante Palmas como alternativa para los viajeros.

En agosto pasado, además, un choque múltiple al interior de la estructura dejó ocho personas lesionadas, una de ellas de gravedad, lo que reavivó las alertas sobre la siniestralidad en este corredor y los llamados a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y guardar la distancia reglamentaria dentro del túnel.

Las autoridades reiteran que ante cualquier emergencia al interior de la estructura los usuarios deben acatar las indicaciones del personal operativo, no devolverse en contravía y utilizar las rutas alternas habilitadas, como la Variante Palmas y la doble calzada Las Palmas.

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