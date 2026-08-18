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Resumen: El Túnel de Oriente tendrá cierre total entre las 10:00 p.m. del martes 18 y las 4:00 a.m. del miércoles 19 de agosto por mantenimiento.

¡Ojo esta noche! Conductores tendrán que buscar otra ruta por cierre del Túnel de Oriente

Los conductores que tengan previsto movilizarse por el Túnel de Oriente durante la noche de este martes 18 de agosto deberán tener en cuenta una restricción programada por trabajos de mantenimiento en esta conexión vial.

La vía permanecerá completamente cerrada entre las 10:00 p.m. del martes y las 4:00 a.m. del miércoles 19 de agosto. En total, serán seis horas de interrupción para permitir el desarrollo de las labores previstas sobre la infraestructura.

La medida fue programada durante el horario nocturno con el propósito de reducir las afectaciones sobre la movilidad. Por esta razón, durante el día la circulación por el Túnel de Oriente continuará desarrollándose con normalidad.

Los usuarios que necesiten desplazarse por este corredor durante las horas de cierre deberán contemplar otras rutas para llegar a sus destinos y evitar inconvenientes derivados de la restricción.

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Las actividades corresponden a trabajos de mantenimiento programado que buscan conservar las condiciones de seguridad y funcionamiento de la infraestructura. Estas labores son adelantadas por la Concesión Túnel Aburrá-Oriente, con acompañamiento de la Gobernación de Antioquia.

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El cierre contempla la totalidad de la vía durante el periodo establecido, por lo que no estará habilitado el paso de vehículos mientras se desarrollen los trabajos.

Una vez finalizado el mantenimiento, la operación del Túnel de Oriente está prevista para retomarse a partir de las 4:00 a.m. del miércoles 19 de agosto.

La programación hace parte de las intervenciones que se realizan periódicamente sobre la infraestructura para mantener su operatividad y condiciones de seguridad, procurando que este tipo de trabajos tenga el menor impacto posible sobre los usuarios durante las horas de mayor circulación.

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