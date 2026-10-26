Resumen: Una concejal de Bogotá pidió a las autoridades anticiparse a las rodadas del terror de Halloween por riesgos de accidentalidad e inseguridad. Recordó que en 2025 el Decreto 528 restringió las motos y dejó 1.711 comparendos y 963 motos inmovilizadas.

Payasos en moto y calles bloqueadas: el pedido para frenar las rodadas de Halloween en Bogotá

A pocos días de Halloween, en Bogotá vuelve la preocupación por las rodadas del terror, las caravanas y concentraciones masivas de motos, muchas con disfraces, que recorren las vías de la ciudad durante la celebración.

La concejal Cristina Calderón Restrepo, del Nuevo Liberalismo, lanzó una alerta a las autoridades y a los motociclistas para prevenir estas actividades, que según ella pueden afectar la movilidad, generar riesgos en las vías y poner en peligro a quienes transitan por la ciudad.

Los principales motivos del pedido son dos: la accidentalidad y la inseguridad.

«Halloween no puede convertir las calles en pistas de carreras»

La cabildante fue directa en su mensaje. «Halloween no puede convertir las calles de Bogotá en pistas de carreras ni en escenarios de caravanas que bloqueen la movilidad. Tampoco es una excusa para permitir comportamientos como manejar borracho, con drogas o armas», afirmó.

Y agregó: «Mi llamado es claro: este año no podemos esperar a que las ‘rodadas del terror’ afecten a miles de ciudadanos para reaccionar. Las autoridades deben anticiparse y los bogotanos deben actuar con responsabilidad».

El pedido ya había sido planteado desde el Concejo de Bogotá el pasado sábado 24 de octubre, una semana antes de la celebración. Allí la concejal dijo que estas caravanas terminan generando caos y trancones y pidió a la Secretaría de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá implementar controles anticipados.

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¿Qué pasó en Halloween de 2025?

Para dimensionar el llamado, la concejal recordó el balance del año pasado, que es de 2025 y no de este año. Según la Secretaría de Movilidad, las restricciones al puente de Halloween de 2025 quedaron establecidas en el Decreto Distrital 528 de 2025.

Ese decreto prohibió la circulación de motos con acompañante o parrillero en toda la ciudad, desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre de 2025. Además, restringió la circulación de todas las motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en los principales corredores viales de la ciudad, como la Autopista Norte, la NQS, la calle 26 y la carrera Séptima.

Quienes incumplían la medida se exponían a un comparendo de 604.100 pesos y a que la moto fuera inmovilizada.

El resultado, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad: 1.711 comparendos y 963 motocicletas inmovilizadas. En las noches y madrugadas con restricción, las muertes en siniestros viales bajaron 75 % (de cuatro a una), los heridos 51 % y los siniestros 38 %.

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El operativo contó con 3.500 uniformados de la Policía Metropolitana, 180 unidades entre agentes civiles, guías y policías de tránsito y 15 puestos de control cada noche.

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Las convocatorias en redes sociales

Calderón pidió poner especial atención a las convocatorias que circulan por redes sociales y que pueden reunir grandes grupos de motociclistas en distintos puntos de la capital.

Según la concejal, esas convocatorias pueden afectar la movilidad y generar riesgos en las vías de la ciudad, por lo que pidió a las autoridades anticiparse.

Un llamado a los clubes de motociclistas

La concejal también hizo un llamado a los organizadores de clubes y grupos de motociclistas para que eviten convocatorias masivas que puedan generar congestión o situaciones de riesgo.

«No se trata de perseguir a los motociclistas ni de impedir una celebración. Se trata de proteger la vida, garantizar la movilidad y evitar que una caravana termine afectando a miles de bogotanos», señaló.

Según Calderón, quienes quieran celebrar Halloween pueden hacerlo, pero respetando las normas y la ley, sin bloquear vías ni poner en riesgo a nadie más.

El pedido para este Halloween

La concejal pidió a la Secretaría de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá implementar controles anticipados para evitar problemas durante la celebración de Halloween.

«Las autoridades deben anticiparse y los bogotanos deben actuar con responsabilidad», insistió Calderón, al reiterar que las Rodadas del terror no pueden afectar a miles de ciudadanos.