¡Pilas, hinchas! Metro de Medellín cambiará paradas en la línea B tras el clásico paisa

Resumen: El Metro de Medellín anunció una operación especial en la línea B tras el clásico del domingo 25 de octubre: hinchas de Nacional ingresarán por Estadio y Suramericana y sus trenes no pararán en Santa Lucía ni Floresta. Los seguidores del DIM entrarán por Floresta y Santa Lucía, y sus trenes no se detendrán en Estadio ni Suramericana. La empresa invitó a disfrutar el fútbol en paz y vivir la Cultura Metro.

El Metro de Medellín anunció una operación especial en la línea B para la salida de los hinchas que asistirán al clásico paisa de este domingo 25 de octubre. Una vez termine el encuentro entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, el ingreso al sistema estará diferenciado según el equipo y algunos trenes pasarán sin detenerse en estaciones específicas.

La medida exige que los aficionados revisen su recorrido de regreso antes de salir del escenario deportivo. No bastará con acercarse a cualquier estación del sector: cada hinchada tendrá dos puntos de acceso asignados y deberá tener en cuenta las paradas que no realizará el tren que aborde.

¿Por dónde deben entrar los hinchas de Nacional?

De acuerdo con el comunicado del Metro, los seguidores de Atlético Nacional deberán ingresar por las estaciones Estadio y Suramericana. Esas serán las dos opciones señaladas para que la hinchada verdolaga acceda a la línea B después del partido.

Además, los trenes abordados por hinchas de Nacional no pararán en Santa Lucía ni en Floresta. Por eso, quienes vayan a utilizar el servicio deben tener presente que no podrán contar con esas dos detenciones en el recorrido dispuesto para su grupo.

La indicación combina dos aspectos distintos: el lugar por el que se entra y las estaciones en las que el vehículo no se detiene. Tener claros ambos puntos ayudará a evitar confusiones al momento de buscar la plataforma y organizar el regreso.

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Floresta y Santa Lucía, accesos para los hinchas del Medellín

Para los seguidores del Deportivo Independiente Medellín, la distribución será la contraria. Los aficionados del equipo rojo deberán entrar al Metro por las estaciones Floresta y Santa Lucía, según la información entregada por la empresa de transporte.

Los trenes abordados por hinchas del Medellín no harán parada en Estadio ni en Suramericana. Así, los mismos puntos habilitados para el ingreso de los seguidores de Nacional quedarán por fuera de las detenciones de esos trenes.

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En resumen, la referencia para los verdes será Estadio y Suramericana; para los rojos, Floresta y Santa Lucía. La gráfica difundida por el Metro reúne las cuatro instrucciones y permite consultar de forma rápida qué acceso corresponde a cada equipo.

Los cambios aplican una vez termine el clásico

El anuncio sitúa expresamente esta operación después de la finalización del evento deportivo de este domingo 25 de octubre. Por tanto, las instrucciones deben leerse como parte del plan de salida de los aficionados y no como un cierre permanente de las cuatro estaciones mencionadas.

El comunicado no precisa una hora de finalización de esta operación especial ni anuncia una ampliación del horario comercial. Tampoco detalla cambios para otras líneas. Es importante no confundir la separación de accesos y las paradas diferenciadas con una extensión del servicio que no figura en la información suministrada.

La línea B conecta San Javier con San Antonio, como lo explica el Metro en su información oficial del sistema. Estadio, Suramericana, Floresta y Santa Lucía forman parte de ese corredor, de modo que la distribución anunciada afecta puntos de referencia habituales para quienes se movilizan por el occidente de Medellín.

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Como recomendación práctica, conviene acordar con los acompañantes la estación de ingreso que corresponda y revisar la información antes de iniciar el desplazamiento. Una vez en el sistema, los usuarios deben prestar atención a las indicaciones operativas para abordar el servicio adecuado.

El Metro de Medellín cerró su mensaje con una invitación a disfrutar el fútbol en paz y a vivir la Cultura Metro. El llamado acompaña estas instrucciones para que la salida del clásico también se desarrolle con respeto entre los aficionados y hacia los demás pasajeros.