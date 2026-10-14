Resumen: Hinchas de Nacional y del DIM tendrán estaciones diferenciadas en la línea B del Metro tras el clásico paisa de este 14 de octubre por la Copa Colombia. Así funcionará.

¡Nada de cruces! Metro separa a hinchas de Nacional y DIM tras el clásico paisa

El Metro de Medellín anunció medidas especiales de movilidad para el clásico paisa entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, que se juega este miércoles 14 de octubre a las 8:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. El duelo corresponde a los cuartos de final de la Copa Colombia y, como se trata de un partido único, el ganador avanzará directamente a las semifinales.

Por la importancia del encuentro, y con el propósito de garantizar la convivencia, las autoridades locales y el sistema de transporte pusieron en marcha un amplio plan de logística y seguridad para antes, durante y después del juego.

La principal novedad tiene que ver con la salida de los aficionados. Una vez termine el partido, los hinchas deberán usar estaciones específicas de la línea B para subirse a los trenes, de acuerdo con el equipo al que apoyen.

Trenes expresos: así funcionarán las estaciones de la línea B

Para evitar que las dos hinchadas coincidan en las plataformas o dentro de los vagones, el Metro no solo separó las estaciones de ingreso, sino que también dispuso recorridos sin paradas en algunos tramos.

Los seguidores de Atlético Nacional tendrán que ingresar por las estaciones Estadio y Suramericana. Los trenes que aborden no se detendrán en Santa Lucía ni en Floresta.

En el caso de los hinchas del Independiente Medellín, el acceso será por las estaciones Floresta y Santa Lucía. Los trenes que tomen estos aficionados pasarán sin parar por Estadio y Suramericana.

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Con esta medida, el sistema busca ordenar el desplazamiento de los asistentes al terminar el partido y facilitar la movilidad en los alrededores del Atanasio Girardot, uno de los puntos con mayor flujo de personas durante la noche.

El Metro hizo un llamado a los aficionados para que sigan las indicaciones del personal operativo, respeten las normas del sistema y vivan el encuentro en paz, bajo los principios de la Cultura Metro.

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El plan no se limita al transporte. La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana desplegaron un operativo con 900 policías para acompañar el clásico paisa. El dispositivo cuenta con apoyo de vigilancia aérea a través del helicóptero Halcón y con tres anillos de seguridad alrededor del complejo deportivo.

Dentro del estadio, las hinchadas también estarán separadas. Los seguidores del DIM se ubicarán en la tribuna Norte, mientras que los de Atlético Nacional ocuparán las tribunas Sur y Oriental. La tribuna Occidental será compartida por ambos grupos de aficionados.

A estas medidas se suma una ley seca en los alrededores del escenario. La restricción a la venta y el consumo de licor empezó desde el mediodía de este miércoles y se mantendrá hasta la medianoche.

El encuentro también marca el regreso del fútbol al Atanasio Girardot, después de que el estadio fuera ocupado el fin de semana por el festival de música electrónica EDC Colombia.

La organización de ese evento terminó el desmontaje de la tarima principal a contrarreloj precisamente este miércoles, con el fin de entregar la cancha a la Alcaldía en óptimas condiciones para el partido.

De esta manera, la ciudad se prepara para una noche de alta expectativa futbolera, en la que el comportamiento de los aficionados será clave para que la jornada transcurra sin contratiempos. Las autoridades insisten en que las medidas buscan proteger a los asistentes y evitar cruces entre las hinchadas.

Para quienes asistan al clásico paisa, la recomendación es tener claro desde antes cuál estación les corresponde según su equipo, atender las instrucciones del personal del Metro y de la Policía, y respetar las restricciones vigentes en los alrededores del estadio.

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