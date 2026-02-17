¿Cansado del tráfico? Arrancan obras del nuevo intercambio vial de Mayorca

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Este martes, 17 de febrero, se marcó un hito para la movilidad del sur del Área Metropolitana con el inicio formal de las obras en el intercambio vial de la calle 50 sur con la avenida Las Vegas.

El proyecto, que tiene un costo superior a los $58.700 millones, busca dar solución definitiva a uno de los nudos viales más críticos de la subregión, beneficiando directamente a más de 560.000 habitantes de Envigado, Sabaneta e Itagüí.

Durante el evento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que esta infraestructura es un “símbolo de integración” tras años de espera por parte de la comunidad.

La obra principal consiste en un viaducto de 150 metros de largo con cuatro carriles que elevarán el flujo vehicular de la avenida Las Vegas, permitiendo que la actual glorieta de Mayorca respire frente a la carga de 6.670 vehículos que soporta en horas pico.

Según explicó la directora del Área Metropolitana, Paula Andrea Palacio, la intervención no solo mejorará la movilidad, sino que también aportará 8.448 metros cuadrados de nuevo espacio público, 1.2 kilómetros de ciclorrutas y andenes renovados, elevando la calidad de vida de los peatones y ciclistas que transitan por este corredor estratégico.

“Otros saquearon la entidad; nosotros estamos haciendo que el Área Metropolitana le sirva a la gente”, sentenció Gutiérrez, haciendo énfasis en la transparencia con la que se ejecutarán los recursos en un plazo de 22 meses.

El desarrollo del intercambio vial también implica un complejo traslado de redes de servicios públicos en 12 vías adyacentes.

Con este proyecto, los municipios del sur rompen fronteras administrativas para apostarle a una movilidad fluida y moderna, consolidando un eje de conexión vital que reducirá drásticamente los tiempos de desplazamiento hacia el resto del Valle de Aburrá.

