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    Sabaneta no puede pensar sola sus problemas de movilidad

    Por: José Tocayo

    jose tocayo
    Sabaneta no puede pensar sola sus problemas de movilidad

    Resumen: Cuando hablamos de movilidad, desarrollo urbano o espacio público, cada vez tiene menos sentido pensar las soluciones municipio por municipio.

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    Hay una realidad que quienes vivimos en el sur del Valle de Aburrá experimentamos todos los días: las fronteras administrativas existen en los mapas, pero no en nuestra vida cotidiana.

    Una persona puede vivir en Sabaneta, trabajar en Medellín, estudiar en Envigado, hacer una diligencia en Itagüí y atravesar varios municipios antes de regresar a su casa.

    Por eso, cuando hablamos de movilidad, desarrollo urbano o espacio público, cada vez tiene menos sentido pensar las soluciones municipio por municipio.

    El Intercambio Vial de Mayorca es un buen ejemplo.

    La obra que se construye entre Sabaneta y Envigado representa una inversión cercana a los $58.700 millones y busca intervenir uno de los corredores más congestionados del sur del Valle de Aburrá. Cerca de 560.000 personas se beneficiarán directamente de un proyecto que, además del componente vehicular, contempla nuevos andenes, ciclorruta y espacio público.

    Pero para mí la discusión más importante va mucho más allá del puente, este intercambio demuestra que los problemas del sur son compartidos y que las soluciones importantes también tienen que serlo.

    Sabaneta no puede resolver sola la congestión de Las Vegas. Envigado tampoco. Lo mismo ocurre cuando hablamos de conexiones viales, transporte público, seguridad, desarrollo económico o planificación urbana.

    Eso nos exige pensar cada vez más como región: coordinar recursos, compartir información, planear conjuntamente y entender que una decisión tomada en un municipio puede terminar afectando la vida cotidiana de quienes viven en los demás.

    Por eso celebro que esta obra avance, ahora corresponde algo igual de importante: hacer seguimiento para que se ejecute con calidad, transparencia y dentro de los tiempos establecidos.

    Porque integrar el sur del Valle de Aburrá no consiste solamente en construir un puente, sino en entender que compartimos problemas, oportunidades y futuro.

    Y Sabaneta tiene que ser protagonista de esa conversación.

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    Author Signature
    Redacción Minuto30

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