Resumen: La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia reportó el estado de las vías para el fin de semana: cierre total en la vía Concordia – Betulia por una falla geológica, restricción de peso en el puente Iglesias, cierres intermitentes en la vía Medellín – San Pedro de los Milagros y cambios el domingo en el Túnel de Oriente y la ciclovía de Las Palmas.

¡Pilas, conductores! Cierre total y restricciones en las vías de Antioquia para este fin de semana

La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia entregó un reporte sobre el estado de las vías del departamento para este fin de semana, con el propósito de garantizar la movilidad de los viajeros y de que nadie se lleve sorpresas en la carretera. Según la entidad, los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran habilitados, aunque hay varias novedades que vale la pena conocer antes de salir de casa.

La entidad departamental precisó que mantiene maquinaria y frentes de trabajo distribuidos en las diferentes subregiones de Antioquia para atender emergencias y puntos críticos que se puedan presentar durante el fin de semana, especialmente por cuenta de las lluvias que han afectado al departamento en las últimas semanas.

Cierre total en la vía Concordia – Betulia

La novedad más importante está en el Suroeste antioqueño. En el kilómetro 10+100 de la vía Concordia – Betulia se presenta un cierre total por cuenta de una falla geológica activa, por lo que no hay paso para ningún tipo de vehículo mientras avanzan los trabajos en el sector.

Para los vehículos livianos, las rutas alternas recomendadas por la Secretaría son: Salgar – Concordia; Concordia – El Socorro – Betulia; La Usa – Caicedo – Urrao; y Urrao – Altamira – Cangrejo. Las autoridades piden a los conductores programar sus viajes con tiempo adicional, porque los recorridos por estas vías alternas toman más tiempo del habitual y algunos tramos son de menor especificación.

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Restricción de peso en el puente Iglesias

En el puente Iglesias, uno de los puntos clave de la conexión entre Medellín y el Suroeste, rige una restricción para vehículos con peso superior a 17 toneladas. Por ahora solo pueden cruzar los vehículos de categoría I, es decir, automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla, y los de categoría II, como buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes.

La ruta alterna para los vehículos pesados que superen ese límite es Medellín – Bolombolo – Santa Fe de Antioquia – La Pintada, por lo que los transportadores de carga deben ajustar sus itinerarios y tener en cuenta que el recorrido es más largo de lo normal.

Cierres intermitentes en la vía Medellín – San Pedro de los Milagros

Quienes se movilicen por la vía Medellín – San Pedro de los Milagros encontrarán cierres intermitentes diurnos y nocturnos en el sector Jalisco, con paso controlado a un solo carril. Estos cierres, de aproximadamente 20 minutos cada uno, se realizan por la construcción de una nueva estación de peaje y continuarán durante todo el mes de noviembre.

Las autoridades piden paciencia a los conductores que usan este corredor a diario, sobre todo en las horas pico, y les recomiendan salir con tiempo si tienen citas o compromisos en el norte del departamento.

Cambios para el domingo en el Túnel de Oriente y en Las Palmas

El domingo 8 de noviembre habrá dos novedades importantes para quienes se desplacen entre Medellín y el Oriente antioqueño. El Túnel de Oriente operará con tránsito unidireccional en sentido Rionegro – Medellín entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., así que quienes regresen del Oriente en esa franja deben tener en cuenta el horario para no quedar atrapados en trancones.

Ese mismo domingo se habilitará la ciclovía en la vía Las Palmas, por lo que la circulación vehicular se reducirá a un solo carril en la calzada de ascenso, entre las 5:30 a.m. y las 12:00 del mediodía. Si sale temprano hacia el Aeropuerto José María Córdova o hacia los municipios orientales, programe su viaje teniendo en cuenta esta reducción.

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Recomendaciones para los conductores

De cara al fin de semana, las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con antelación, transitar con precaución en horarios nocturnos, evitar viajar bajo condiciones de lluvias intensas y no conducir bajo el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Además, piden respetar las señales de tránsito y atender en todo momento las indicaciones del personal de control vial que estará en los puntos de cierre y restricción.

Ante cualquier emergencia en la vía, la ciudadanía puede reportarla a la línea 123, que estará habilitada para atender las novedades que se presenten durante el fin de semana en las carreteras del departamento.