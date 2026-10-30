Resumen: La Secretaría de Movilidad anunció el cierre total de la carrera 53, avenida Ferrocarril, entre las calles 73 y 77, en ambas calzadas, desde el 30 de octubre a las 9:30 p. m. hasta el 2 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m., por Ritvales. Habrá dos acopios temporales de taxis, en la carrera 53 junto al Parque de los Deseos y en la carrera 52, Carabobo. La entidad recomienda planear los viajes y atender a los agentes.

Cierres viales por Ritvales: pilas con el tramo de Medellín que no tendrá paso hasta el lunes

Los cierres viales por Ritvales 2026 obligarán a cambiar los recorridos por un tramo de la avenida Ferrocarril, en Medellín, durante el fin de semana. La Secretaría de Movilidad anunció la restricción y entregó los horarios que deben revisar tanto los asistentes al festival como quienes necesitan pasar por el sector.

La medida está asociada al evento que se realizará en la cancha del Estadio Cincuentenario Arturo Bustamante. Para evitar contratiempos, la recomendación de la entidad es programar los desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

¿Dónde serán los cierres viales por Ritvales?

El cierre será total en la carrera 53, conocida como avenida Ferrocarril, entre las calles 73 y 77. La restricción incluye ambas calzadas, de modo que el anuncio no corresponde a una reducción de carril ni a un paso alternado por ese tramo.

El inicio está previsto para las 9:30 p. m. del viernes 30 de octubre y la finalización para las 8:00 a. m. del lunes 2 de noviembre de 2026. Esos son los horarios del cierre vehicular informados por la Secretaría de Movilidad. La medida estará vigente durante el sábado y el domingo completos, en el tramo delimitado.

Quienes acostumbran utilizar esa conexión deben revisar su recorrido antes de salir, incluso si no van al festival. La restricción comenzará la noche anterior al inicio de la programación y permanecerá después de que termine el evento, según los tiempos establecidos en el boletín oficial.

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¿Qué horario tendrá el evento?

De acuerdo con el reporte de Movilidad, Ritvales se desarrollará desde las 3:00 p. m. del sábado 31 de octubre hasta las 6:00 a. m. del lunes 2 de noviembre. La entidad contempla un aforo de 20 mil personas para el evento.

La agenda oficial de turismo de Medellín también registra el festival para el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Se trata de una cita de música electrónica con propuestas de house, techno y progressive, cuya programación se extiende durante las jornadas anunciadas.

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Para organizar la llegada y el regreso es importante diferenciar el horario del festival del horario de los cierres viales. El dato que deben tener presente los conductores es que el paso por el tramo señalado está previsto para restablecerse a las 8:00 a. m. del 2 de noviembre.

Habrá dos acopios temporales de taxis

Como parte de las medidas de movilidad, se habilitarán dos acopios temporales de taxis. Uno estará en la carrera 53, a la altura del Parque de los Deseos; el otro se ubicará en la carrera 52, Carabobo.

Estos puntos forman parte del esquema informado para el evento. Los asistentes que planeen utilizar taxi deben tener presentes esas ubicaciones al organizar sus desplazamientos, así como las indicaciones que se impartan en el lugar durante la operación del cierre.

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Planee el recorrido y consulte el estado de las vías

La Secretaría de Movilidad pidió consultar los canales oficiales para conocer el estado de las vías, usar las rutas alternas y seguir las instrucciones de los agentes. El llamado aplica para los viajes de llegada al sector y para los recorridos de salida.

El festival coincide con el fin de semana de Halloween, para el cual la Alcaldía de Medellín anunció controles y acompañamiento de tránsito en diferentes puntos de la ciudad. Por eso, antes de emprender un recorrido, conviene revisar las medidas del sector de destino y no confundir los cierres por Ritvales con otros operativos.