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Resumen: El Túnel de Oriente cerrará totalmente entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. del lunes 26 al jueves 29 de octubre por mantenimiento. Las vías alternas son la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas.

Ojo si sale de noche: el Túnel de Oriente cerrará seis horas durante cuatro noches

Quien tenga pensado cruzar esta semana entre Medellín y el Oriente antioqueño debe mirar el reloj: el Túnel de Oriente tendrá cierres totales nocturnos durante cuatro noches consecutivas, desde este lunes 26 hasta el jueves 29 de octubre de 2026, por trabajos de mantenimiento.

La Concesión Túnel Aburrá Oriente informó que, en cada jornada, el paso estará suspendido durante seis horas, entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente.

Los horarios de cierre del Túnel de Oriente

Las cuatro jornadas de cierre son estas:

Lunes 26 de octubre: desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del martes 27.

desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del martes 27. Martes 27 de octubre: desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del miércoles 28.

desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del miércoles 28. Miércoles 28 de octubre: desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del jueves 29.

desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del jueves 29. Jueves 29 de octubre: desde las 10:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del viernes 30.

En total serán 24 horas de cierre repartidas en cuatro noches. Mientras dure la restricción, el paso por la conexión vial estará completamente suspendido.

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Vías alternas para viajar al Oriente antioqueño

Durante los cierres seguirán habilitadas la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas, que los conductores podrán usar para moverse entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás.

La concesión señaló que estas rutas contarán con disponibilidad de grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para atender cualquier situación que se presente en el recorrido.

¿Qué trabajos harán en el Túnel de Oriente?

Las intervenciones incluyen el mantenimiento de los sistemas de señalización, iluminación y control del tráfico, además de la revisión de los postes SOS y los radares de velocidad.

También habrá limpieza dentro de los túneles y en los tramos de carretera a cielo abierto, junto con trabajos de demarcación horizontal y colocación de señales viales.

Según la concesión, estas labores hacen parte del mantenimiento periódico de la conexión y buscan conservar las condiciones de funcionamiento y seguridad de esta infraestructura, que une el Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.

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Recomendaciones para los conductores

Ante los cierres, la concesión recomendó programar los viajes con anticipación, calcular tiempo adicional para llegar al destino y prestar atención a la señalización instalada en las vías.

Quienes necesiten cruzar entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. deberán usar la doble calzada Las Palmas o la Variante Palmas.