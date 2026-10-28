¡Pilas con las fechas! Elecciones territoriales de 2027 ya tienen calendario

Resumen: Las elecciones territoriales de Colombia serán el 31 de octubre de 2027. La inscripción para cambiar el lugar de votación irá del 31 de octubre de 2026 al 31 de agosto de 2027; los candidatos se inscribirán del 30 de junio al 31 de julio de 2027. La resolución fija además los plazos de propaganda, jurados, testigos y escrutinios.

La elección de los próximos alcaldes, gobernadores y miembros de las corporaciones territoriales en Colombia ya tiene fecha: el domingo 31 de octubre de 2027. La Registraduría Nacional del Estado Civil fijó el calendario que ordena la inscripción de ciudadanos, el registro de candidaturas, la propaganda electoral y los escrutinios de esa jornada.

La Resolución 12338 establece los plazos para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o integrantes de las juntas administradoras locales. Aunque la votación será el próximo año, las primeras actividades comenzarán este sábado 31 de octubre de 2026, con trámites que involucran tanto a los electores como a quienes busquen respaldo ciudadano para presentar candidaturas.

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¿Desde cuándo se podrá cambiar el lugar de votación?

El 31 de octubre de 2026 se abrirá la inscripción de ciudadanos que necesiten actualizar su lugar de votación por cambio de domicilio o residencia. Ese proceso no terminará junto con la inscripción de candidatos: tendrá un plazo propio y se cerrará el 31 de agosto de 2027, dos meses antes de los comicios.

La distinción es importante para quienes estén pendientes del calendario. Una cosa es el trámite de los ciudadanos para votar en un lugar acorde con su residencia y otra es la inscripción de las personas y listas que competirán por los cargos públicos. La resolución fija fechas diferentes para cada procedimiento.

También desde el 31 de octubre de este año empezará el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco. En esa misma fecha comenzará la recolección de apoyos ciudadanos.

Inscripción de candidatos: estas son las fechas

El 30 de junio de 2027 vencerá el término para registrar esos comités inscriptores. Ese día, además, comenzará el periodo de inscripción de candidatos y listas de candidatos, cuatro meses antes de la jornada electoral. El cierre de las inscripciones está fijado para el 31 de julio de 2027.

La última fecha también será el límite para la recolección y entrega de firmas de las candidaturas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco. Así, el calendario diferencia el registro del comité, la consecución de apoyos y la inscripción de la candidatura.

Para los cambios por renuncia o falta de aceptación, la resolución contempla un periodo que comenzará el 2 de agosto y terminará el 6 de agosto de 2027. El listado de candidatos inscritos deberá publicarse el 8 de agosto en las dependencias de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, así como en sus páginas de internet.

Propaganda electoral, censo y jurados

El 31 de julio de 2027 comenzará la propaganda electoral que emplee el espacio público y se publicará el censo electoral. La publicidad a través de los medios de comunicación social tendrá una fecha de inicio distinta: el 5 de agosto de 2027.

La preparación de las elecciones también incluye la organización de quienes participarán en las mesas y en el conteo de los resultados. El 16 de octubre de 2027 será la fecha límite para realizar el sorteo y publicar las listas de jurados de votación. La postulación de testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral podrá hacerse hasta las 11:59 de la noche del 24 de octubre.

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¿Qué pasará después del cierre de las urnas?

El calendario señala que los escrutinios distritales, municipales y auxiliares comenzarán el mismo 31 de octubre de 2027, a las 4:00 de la tarde, y se extenderán hasta las 12:00 de la noche. Los integrantes de esas comisiones deberán estar en la sede de escrutinio desde las 3:30 de la tarde.

Las labores continuarán el lunes 1 de noviembre desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Los escrutinios generales comenzarán el martes 2 de noviembre, también a partir de las 9:00 de la mañana. Con estas etapas, la resolución organiza tanto los preparativos como las actividades posteriores a la votación.

Cuadro de fechas de las elecciones territoriales de 2027

Fecha Actividad 31 de octubre de 2026 Inicio del registro de comités y recolección de apoyos; apertura de inscripción de ciudadanos por cambio de residencia. 30 de abril de 2027 Límite para instalar mesas en corregimientos creados hasta esa fecha. 30 de junio de 2027 Cierre del registro de comités e inicio de inscripción de candidatos y listas. 31 de julio de 2027 Cierre de inscripción de candidatos y entrega de firmas; publicación del censo e inicio de propaganda en espacio público. 2 al 6 de agosto de 2027 Modificaciones de candidaturas por renuncia o falta de aceptación. 5 de agosto de 2027 Inicio de propaganda en medios de comunicación social. 8 de agosto de 2027 Publicación del listado de candidatos inscritos. 31 de agosto de 2027 Cierre de inscripción de ciudadanos por cambio de residencia; inicio de postulación de testigos. 17 de septiembre de 2027 Conformación de la lista de delegados del CNE para escrutinios generales. 30 de septiembre de 2027 Límite para modificaciones por revocatoria de inscripción y causales previstas en la resolución. 15 de octubre de 2027 Límite para designar comisiones escrutadoras y claveros. 16 de octubre de 2027 Límite para sorteo y publicación de listas de jurados. 20 de octubre de 2027 Límite para nuevas candidaturas por muerte o incapacidad física permanente. 24 de octubre de 2027 Cierre de postulación de testigos electorales a las 11:59 p. m. 29 de octubre de 2027 Finalizan los espacios gratuitos de propaganda en medios que usan el espectro electromagnético. 31 de octubre de 2027 Día de elecciones. Escrutinios distritales, municipales y auxiliares de 4:00 p. m. a medianoche. 1 de noviembre de 2027 Continúan escrutinios distritales, municipales y auxiliares, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. 2 de noviembre de 2027 Inician escrutinios generales, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

encuentre acá la resolución de la Registraduría