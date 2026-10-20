Congreso aprobó el Presupuesto General de 2027: $634,95 billones tras una maratónica sesión

Resumen: El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,95 billones, tras una sesión de más de 12 horas que terminó en la madrugada del 20 de octubre. La Cámara respaldó con 112 votos el texto que antes aprobó el Senado, y ahora pasa a sanción presidencial. El texto final incluye seis artículos nuevos, entre ellos el plazo de 90 días para presentar la ley de rescate fiscal.

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,95 billones, tras una sesión de más de 12 horas que se extendió hasta la madrugada de este martes 20 de octubre. La Cámara de Representantes acogió el mismo texto que antes había respaldado el Senado, con lo que el proyecto queda listo para la sanción presidencial.

En la Cámara, la iniciativa obtuvo 112 votos a favor. En el Senado de la República había pasado la noche anterior con 57 votos a favor y uno en contra. De esta manera se evita que el presupuesto del próximo año tenga que fijarse por decreto.

Seis artículos nuevos en el texto final

Durante el trámite se aprobaron seis artículos nuevos para el presupuesto del año entrante. Uno de los más importantes establece que el Gobierno tendrá 90 días para presentar ante el Congreso el proyecto de ley de ajuste fiscal, conocido como «ley de rescate». El Centro Democrático pidió que ese plazo se redujera para que la iniciativa llegue al Legislativo antes de que el presupuesto de 2027 entre en vigencia.

Otro de los artículos obliga al Gobierno a presentar informes cada tres meses sobre cuánto dinero tiene y cómo gasta los fondos, entre ellos el Fondo Milagro, y los establecimientos públicos durante 2027. Una norma adicional busca que el presupuesto permita identificar los recursos destinados a atender emergencias y desastres naturales, como el terremoto del pasado 10 de agosto.

Las nuevas disposiciones también incluyen una estrategia para manejar la deuda del país a mediano plazo y el seguimiento a los títulos de tesorería de corto plazo, instrumentos que usa el Gobierno para conseguir dinero prestado y cubrir sus necesidades de caja. Además, se ordena liquidar la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y el Instituto Nacional de Vías Regionales (INBIR), con el fin de facilitar inversiones en la recuperación y el mejoramiento de las vías terciarias, las carreteras que conectan principalmente a las zonas rurales.

Más recursos para salud, educación y defensa

El presupuesto contempla $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para inversión en educación y otros $100.000 millones para el Congreso. Estos recursos hacen parte de los cambios en la distribución del presupuesto, que mantiene un monto total de $634,95 billones.

Entre las partidas específicas se incluyen $100.000 millones para la Registraduría y otros $100.000 millones para el Invías, destinados a la variante de San Gil, en Santander. La Rama Judicial recibiría una adición de $100.000 millones y el Ministerio de Defensa, $11.400 millones para indemnizar a las familias de soldados muertos en combate.

También se destinan $26.500 millones para el programa de esterilización de perros y gatos del Ministerio de Ambiente, $70.000 millones adicionales para el gas licuado de petróleo (GLP) y $7.000 millones para el Departamento de Prosperidad Social (DPS), provenientes del Fondo Virgilio Barco. Por su parte, la Defensoría del Pueblo trasladará $30.000 millones de inversión a gastos de funcionamiento. El Congreso anunció que vigilará la ejecución de los recursos para verificar que se utilicen según lo previsto.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó que el presupuesto suma $5 billones adicionales para salud frente a la propuesta inicial, además de $6,4 billones para el Ministerio de Defensa y $3 billones para subsidiar el servicio de energía en la costa Caribe.

Así se reparte la plata en 2027

De acuerdo con las cifras conocidas, el presupuesto de gastos del próximo año asigna 144 billones de pesos al pago de la deuda, 93 billones a educación, 81,6 billones a salud y 74,9 billones a defensa. La cifra total supera los 555,8 billones del presupuesto vigente para 2026.

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Lo que viene: la ley de rescate

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el Gobierno radicará el proyecto de ley de ajuste fiscal una vez termine la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2027 en el Senado y la Cámara de Representantes. Con esa iniciativa, el Ejecutivo busca recortar el gasto público y ajustar el déficit fiscal, que para 2027 se proyecta en 9,4 % del PIB y bajaría a 7,2 % con las medidas de la ley de rescate.

La discusión del proyecto ya había generado controversia por la distribución de los recursos y por las posibles reducciones en algunas entidades. Ahora, con el presupuesto aprobado, el debate se trasladará al contenido del ajuste fiscal y a la manera como el Gobierno ejecutará los recursos asignados.

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