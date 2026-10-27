Lombana denuncia a Petro en la Cámara por presunto plan contra las elecciones

Resumen: Jaime Lombana presentó ante la Comisión de Acusación una denuncia contra Gustavo Petro por un supuesto plan para obstruir el proceso electoral. La acción, respaldada por dirigentes conservadores, solicita investigar presunta perturbación de certamen democrático y concierto para delinquir. Los señalamientos no constituyen una decisión judicial.

El abogado Jaime Lombana radicó una denuncia contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por un supuesto plan para obstruir el proceso electoral. La acción judicial, presentada este martes 27 de octubre, cuenta con el respaldo de dirigentes del Partido Conservador, entre ellos Efraín Cepeda.

Los denunciantes solicitan investigar la presunta comisión de los delitos de perturbación de certamen democrático y concierto para delinquir, así como otras conductas que puedan establecerse durante las actuaciones. El señalamiento se refiere a las pasadas elecciones presidenciales y a actuaciones que, según la denuncia, habrían buscado debilitar la confianza en las autoridades encargadas de organizar y vigilar los comicios.

¿Qué denuncia Lombana contra Petro?

De acuerdo con la información publicada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, los denunciantes sostienen que Petro, cuando ocupaba la Presidencia, habría actuado junto con colaboradores cercanos que también eran servidores públicos para planear y ejecutar una estrategia de obstrucción al proceso democrático. Esa es la hipótesis que piden examinar a la instancia legislativa.

Según ese relato, las actuaciones habrían incluido cuestionamientos e irregularidades que los denunciantes califican como inventadas, con el propósito de que la ciudadanía perdiera la confianza en el registrador nacional, Hernán Penagos, y en la entidad que dirige. Los señalamientos también mencionan ataques contra otras autoridades electorales, partidos políticos y dirigentes de derecha.

La denuncia, por tanto, no se limita a una controversia por una declaración aislada. Lombana plantea que habría existido una actuación deliberada contra la institucionalidad electoral. Sin embargo, esa interpretación corresponde a los denunciantes y debe distinguirse de una conclusión judicial sobre la responsabilidad del expresidente o de sus antiguos colaboradores.

El cuestionamiento a la elección de De la Espriella

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Lombana relacionó la acción con un supuesto plan para desestabilizar el sistema electoral y desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella. Para el abogado, los ataques contra la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral también habrían afectado la confianza en la democracia.

«Ese mismo sistema lo eligió a él; de tal manera que estoy denunciando un plan preconcebido, pensado, con intención, donde él (Petro) empieza a atacar y favorecer su candidato a través de presiones», aseguró el jurista, según la información de Caracol Radio.

El respaldo de dirigentes conservadores acompaña esa solicitud de investigación. Efraín Cepeda y otros dirigentes de esa colectividad participaron en la presentación de la denuncia, con la que buscan que se examinen tanto la conducta del exmandatario como la eventual intervención de funcionarios de su administración en los hechos señalados.

Radicar una denuncia no equivale a una condena

La Comisión de Investigación y Acusación es la instancia de la Cámara que conoce denuncias penales y quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado. La propia corporación explica que sus funciones se sustentan en el artículo 178 de la Constitución y en la Ley 5ª de 1992.

En este tipo de actuaciones, presentar una denuncia permite poner hechos y señalamientos en conocimiento de la autoridad competente. No significa que las acusaciones hayan sido probadas ni que exista una decisión de fondo contra la persona denunciada. La valoración de los elementos aportados y las determinaciones que correspondan forman parte del trámite institucional.

La información conocida sobre esta radicación no precisa un número de expediente, el nombre de un representante investigador ni una decisión de apertura adoptada por la Comisión para esta denuncia en particular. Tampoco incluye una respuesta de Petro a los señalamientos formulados por Lombana. Por ahora, lo confirmado es la presentación de la acción y las conductas cuya investigación solicitan los denunciantes.

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Gustavo Petro. Foto: Archivo