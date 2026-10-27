Resumen: Del 27 de octubre al 3 de noviembre habrá cierre en la conexión de la doble calzada Sajonia con la Variante Palmas y Santa Elena, por obras del puente Sajonia 2. El desvío permitirá usar el puente Sajonia 1 y retornar antes del peaje. Quienes viajen a Medellín por el Túnel de Oriente mantienen su recorrido por el carril derecho.

¡Pilas con el desvío! Cierran conexión en Sajonia durante ocho días por obras del puente

Los conductores que pasan por Sajonia, en el Oriente antioqueño, deberán ajustar su recorrido durante ocho días. La Gobernación de Antioquia y la Concesión Túnel Aburrá Oriente anunciaron un cierre vial que comenzó este martes 27 de octubre y que está previsto hasta el 3 de noviembre, para avanzar en la finalización del puente Sajonia 2.

La restricción se concentra en el tramo que conecta la doble calzada Sajonia con la Variante Palmas y la vía Santa Elena. El anuncio no corresponde a un cierre general del Túnel de Oriente: las autoridades aclararon que los vehículos que se dirijan hacia Medellín por esa infraestructura mantendrán su recorrido.

La diferencia es importante para quienes se movilizan por este punto y deben escoger entre continuar hacia el túnel o tomar las conexiones hacia Santa Elena y la Variante Palmas. Para estos últimos destinos habrá un desvío habilitado mientras se adelantan las labores.

¿Cómo será el desvío en Sajonia?

De acuerdo con el boletín oficial, los usuarios que necesiten continuar hacia Santa Elena o la Variante Palmas deberán utilizar el desvío dispuesto para acceder al puente Sajonia 1. Desde allí podrán realizar el retorno antes del peaje y seguir hacia su destino.

El recorrido temporal, por lo tanto, utiliza el puente Sajonia 1 como parte de la conexión mientras se interviene el sector relacionado con el nuevo puente. La indicación de retornar antes del peaje hace parte del esquema anunciado por la Gobernación y la concesión para mantener la circulación hacia las vías señaladas.

Para quienes van hacia Medellín por el Túnel de Oriente, la instrucción es continuar por el carril derecho. Con ello podrán ingresar al túnel y, al mismo tiempo, facilitar el retorno de los vehículos que necesitan desplazarse hacia los otros destinos.

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La obra detrás de la restricción

El puente Sajonia 2 tiene una longitud de 355 metros y hace parte de las obras de ampliación a doble calzada del Túnel de Oriente. Según la información oficial, la intervención de estos ocho días permitirá avanzar en la finalización de esa estructura, dentro del proyecto de conexión entre el área metropolitana y el Valle de San Nicolás.

Este puente no es una obra aislada. La segunda etapa del corredor incluye intervenciones en túneles, puentes y vías complementarias. Como antecedente, en un balance publicado en enero de 2026, Minuto30 informó sobre los trabajos en las superestructuras de Sajonia 2 y Bocaná 2, después de terminar sus cimentaciones.

Aquel reporte también describía otros frentes del proyecto, como el Túnel Santa Elena 2, el inicio de la excavación del Seminario 2 y una vía industrial destinada al tránsito de maquinaria. Se trata de antecedentes de la ampliación, no de un balance actualizado de ejecución para este 27 de octubre.

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Qué tener en cuenta antes de salir

La Gobernación y la Concesión Túnel Aburrá Oriente recomendaron planear los desplazamientos con anticipación, prestar atención a la señalización instalada y seguir las instrucciones de los controladores viales. Estas indicaciones serán la referencia para transitar por el sector durante la intervención.

El boletín fija el periodo del cierre entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, pero no precisa una hora de reapertura ni entrega una estimación del tiempo adicional que puede tomar el desvío. Por eso, quienes deban pasar por Sajonia deben organizar su viaje teniendo en cuenta el cambio de recorrido anunciado.

En síntesis, el ajuste afecta la conexión desde la doble calzada Sajonia hacia Santa Elena y la Variante Palmas. El paso hacia Medellín por el túnel conserva su trazado, con la recomendación de utilizar el carril derecho para no interferir con los retornos habilitados.