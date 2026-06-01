Resumen: El Túnel de Oriente implementó un sistema de cierre automático que permitirá restringir el ingreso de vehículos de forma inmediata ante emergencias o novedades operacionales.

Ojo conductores: así lo pueden frenar antes de entrar al Túnel de Oriente desde este lunes

Los usuarios de la conexión vial Aburrá-Oriente se encontrarán desde este lunes 1 de junio con un nuevo sistema de cierre automático que permitirá restringir de manera inmediata el ingreso de vehículos cuando se presenten situaciones que obliguen a suspender temporalmente la operación del corredor.

La medida fue anunciada por la Concesión Túnel Aburrá Oriente, que explicó que la implementación busca informar oportunamente a los conductores sobre cualquier novedad dentro de la infraestructura para que puedan optar por rutas alternas sin afectar significativamente sus desplazamientos.

El nuevo mecanismo de cierre automático integra diferentes elementos tecnológicos, entre ellos semáforos, señales luminosas, alarmas sonoras y barreras físicas, que serán activados desde el Centro de Control Operacional cuando sea necesario restringir el acceso al túnel.

Según la concesión, una de las principales ventajas del sistema es la reducción en los tiempos de reacción. Anteriormente, el proceso requería el desplazamiento de personal hasta los accesos para instalar elementos de señalización, una tarea que podía tardar cerca de 10 minutos. Con la modernización, la restricción podrá ejecutarse de manera instantánea.

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Los dispositivos fueron ubicados en dos puntos estratégicos. El primero se encuentra en el acceso al túnel desde Medellín, en la doble calzada Las Palmas, a la altura del intercambio Baltimore.

El segundo está localizado en el sector de Sajonia, en Rionegro, donde se controla el flujo vehicular procedente del aeropuerto José María Córdova y de diferentes municipios del Oriente antioqueño.

La activación del cierre automático podrá ocurrir por accidentes de tránsito, vehículos averiados, trabajos asociados a las obras del Túnel de Oriente 2, mantenimientos programados o cualquier otra situación operacional que requiera suspender temporalmente el paso.

La concesión hizo un llamado a los conductores para respetar la señalización instalada y detenerse de inmediato cuando los semáforos cambien a rojo.

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