Cayó ‘Los Guías’: falsos guías turísticos que secuestraban extranjeros en Cali y les vaciaban las cuentas

Resumen: Cinco integrantes de la red 'Los Guías' fueron capturados en Cali y Barranquilla: engañaban a turistas extranjeros en el Bulevar del Río, los retenían hasta 48 horas y les vaciaban las cuentas; les robaron más de 100 millones de pesos.

Cali recibió una noticia que alivia el panorama de seguridad turística de la ciudad. La Policía Metropolitana, en un trabajo articulado con el Gaula, desarticuló a ‘Los Guías’, una estructura delincuencial señalada de engañar, retener y despojar de su dinero a turistas extranjeros que visitaban la capital del Valle del Cauca.

Cinco presuntos integrantes de la red fueron capturados por orden judicial en Cali y Barranquilla. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.

La noticia fue confirmada por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali a través de su cuenta oficial de X, donde informó que los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente.

🚨 Desmantelada la red ‘Los Guías’ en Cali. El @GaulaPolicia capturó a cinco presuntos integrantes que engañaban a turistas extranjeros en el Bulevar del Río para retenerlos y hurtar su dinero. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente. #DiosYPatria pic.twitter.com/DB9xUswUJN — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 6, 2026

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El engaño empezaba en el Bulevar del Río

Según la investigación, el punto de cacería de la banda era el Bulevar del Río, uno de los corredores turísticos, gastronómicos y culturales más concurridos del centro de Cali. Allí, los delincuentes perfilaban a los ciudadanos extranjeros y se les acercaban presentándose formalmente como promotores o guías locales.

Con un discurso persuasivo, les ofrecían supuestos planes exclusivos, recorridos por zonas históricas y experiencias culturales diseñadas a la medida de los visitantes. Cuando lograban romper la desconfianza inicial y ganarse la confianza del turista, daban el siguiente paso: convencerlo de trasladarse a inmuebles previamente alquilados con la excusa de coordinar la logística del paseo, descansar o iniciar el recorrido privado.

Retenidos hasta 48 horas y con las cuentas en ceros

Ya dentro de las viviendas, el engaño se transformaba en sometimiento. De acuerdo con el expediente del Gaula, los turistas eran retenidos contra su voluntad durante lapsos de entre 24 y 48 horas. Bajo amenazas con armas de fuego y el uso de sustancias sedantes, los obligaban a entregar las contraseñas de sus aplicaciones financieras y a autorizar transferencias desde sus propios celulares hacia cuentas puente, hasta dejar sus saldos en ceros.

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«Estos delincuentes engañaban, sometían y despojaban de su dinero a ciudadanos visitantes bajo la fachada de falsos servicios turísticos, principalmente en el Bulevar del Río. Se presentaban como guías y, mediante engaños, los trasladaban a inmuebles donde los obligaron con violencia, armas de fuego y sedantes a realizar transferencias bancarias desde sus propios celulares», detalló el coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

Con esta modalidad sistemática, la estructura habría despojado de más de 100 millones de pesos a nueve turistas en hechos registrados entre 2024 y 2026. Ocho de las víctimas son extranjeros procedentes de Francia, Países Bajos, Italia, Costa Rica e Israel, personas que llegaban a Cali a conocer sus atractivos y terminaron viviendo una pesadilla lejos de casa y sin posibilidad de pedir ayuda.

Alias ‘James’, un delincuente que fue mutando

En la cúspide de la red fue identificado alias ‘James’, un hombre de 53 años señalado como el principal articulador del esquema criminal. Los reportes de inteligencia indican que acumula más de 20 denuncias penales por estafa, hurto y secuestro desde 2009 en ciudades como Bucaramanga, Cartagena y Medellín.

Su forma de delinquir fue evolucionando con el tiempo. En una primera etapa operaba como huésped en hoteles y hostales del país, donde aprovechaba la confianza de las áreas comunes para sustraer dinero en efectivo, joyas y equipos tecnológicos de otros viajeros. Después migró a las aplicaciones de citas para pactar encuentros con extranjeros, acceder a sus residencias y cometer hurtos mediante intoxicación o intimidación. Finalmente, estructuró la fachada de servicios turísticos callejeros para interceptar a las víctimas a plena luz del día y coordinar el secuestro en inmuebles acondicionados.

Los cinco capturados, que registran prontuario por porte ilegal de armas, secuestro y hurto, fueron recluidos en centros penitenciarios mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Recomendaciones de las autoridades

Frente a este caso, las autoridades instaron a los turistas a contratar actividades recreativas únicamente mediante agencias registradas ante el Registro Nacional de Turismo (RNT), a abstenerse de manipular aplicaciones bancarias frente a desconocidos y a denunciar cualquier anomalía a través de las líneas 123 y 165 del Gaula de la Policía Nacional.

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Las autoridades de Cali reiteraron que la ciudad sigue siendo un destino seguro para el turismo y que este golpe a ‘Los Guías’ hace parte de la ofensiva permanente contra las estructuras que afectan a los visitantes y a la imagen de la capital del Valle.