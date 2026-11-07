Resumen: La persecución comenzó en El Refugio y terminó en Lourdes: un capturado, cuatro armas, un ariete y una camioneta hurtada con placas falsas.

¡Iban a dar un golpe! Policía frustró un falso allanamiento en el sur de Cali

Un operativo de la Policía Metropolitana de Cali permitió frustrar un presunto falso allanamiento que un grupo delincuencial se disponía a cometer en el sur de la ciudad. En el procedimiento, que incluyó una persecución por varias calles del sector, un hombre fue capturado en flagrancia y las autoridades incautaron un arsenal de armas de fuego, un ariete táctico y prendas de uso privativo de la fuerza pública.

Todo comenzó en el barrio El Refugio, donde uniformados que adelantaban labores de patrullaje y control detectaron un vehículo sospechoso. Cuando los policías intentaron detenerlo para verificar sus antecedentes, sus ocupantes desatendieron la señal de pare y emprendieron la huida, por lo que de inmediato se activó un plan candado en la zona.

«Gracias a labores de patrullaje y control en el barrio El Refugio de Cali, la Policía Nacional detectó un vehículo sospechoso que emprendió la huida, por lo que fue activado un plan candado que culminó en el barrio Lourdes. En la rápida acción policial se capturó en flagrancia a una persona y se inmovilizó una camioneta», explicó el coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.

En medio de la persecución, los sospechosos se movilizaron en contravía por la carrera 70, pusieron en riesgo a otros actores viales y afectaron varios vehículos que se movilizaban por el sector. La huida terminó cuando el conductor perdió el control de la camioneta y chocó contra un muro en el barrio Lourdes, en el sur de la capital vallecaucana. Allí los uniformados lograron capturar a uno de los ocupantes.

Camioneta hurtada y con placas falsas

Al inspeccionar el automotor siniestrado, los policías descubrieron que la camioneta tenía dos placas de identificación superpuestas, una sobre la otra. Además, al verificarla en los sistemas de información, las autoridades confirmaron que el vehículo figuraba como hurtado, lo que sumó un nuevo delito al procedimiento.

Pero el hallazgo más preocupante estaba en el interior del vehículo. «En su interior fueron descubiertos cuatro armas de fuego, un revólver, una pistola y dos fusiles, además de un ariete táctico y prendas de uso privativo de la fuerza pública», detalló el coronel Latorre.

Foto: Policía de Cali

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El ariete táctico, un elemento pesado que suele utilizarse para forzar la apertura de puertas y portones, y las prendas de uso privativo son, para las autoridades, el principal indicio de que el grupo se disponía a cometer un falso allanamiento: la modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por agentes de la policía judicial para entrar a viviendas o comercios sin levantar sospechas y robar a sus víctimas.

Capturado quedó a disposición de la Fiscalía

El hombre capturado en el barrio Lourdes fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y receptación, este último por la camioneta hurtada en la que se movilizaba.

Además, las autoridades harán efectiva una orden judicial vigente en su contra por utilización ilegal de uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores sobre la forma en que operaba esta estructura delincuencial.

La Policía Metropolitana de Cali mantiene el despliegue de patrullaje y control en los barrios del sur de la ciudad y hace un llamado a la ciudadanía para que reporte de manera oportuna cualquier comportamiento sospechoso, línea por la que llegan las alertas que permiten activar los planes candado y frustrar este tipo de golpes delincuenciales antes de que se cometan.

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