Resumen: El Pibe Valderrama reaccionó al retiro de David Ospina y elogió cómo cerró su carrera: "Los grandes no esperan que los maltraten". El ídolo recordó que el arquero de 38 años superó su récord de partidos con la Selección Colombia.

Pibe Valderrama y su mensaje tras el retiro de Ospina: ‘Los grandes no esperan que los maltraten’

David Ospina le puso fin a su carrera como futbolista profesional y las reacciones no se han hecho esperar en el balompié colombiano. Una de las más comentadas fue la de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, máximo referente histórico de la Selección Colombia, quien le dedicó sentidas palabras al arquero y dejó una frase que ya le está dando la vuelta al país.

En conversación con Blog Deportivo, de Blu Radio, el histórico volante creativo aseguró que la despedida de Ospina es la muestra de cómo los futbolistas de su categoría deben cerrar sus ciclos: en sus propios términos y por la puerta grande, sin esperar a que los empujen hacia la salida.

«Él dijo: no me voy porque quiero, sino que el cuerpo me avisó. Ahí está, los grandes se van así. Los grandes no esperan que lo maltraten, no. Los grandes se van cuando alzan la mano y se van con calidad», expresó el ‘Pibe’ desde Barranquilla, al referirse a las palabras con las que el guardameta de 38 años anunció su decisión.

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Las palabras de Valderrama tienen un peso especial por la historia que une a ambos con la camiseta amarilla. Durante años, el santafereño fue el jugador con más partidos disputados con la Selección Colombia, con 111 presentaciones, una marca que parecía intocable hasta que apareció Ospina. El arquero igualó ese registro y terminó superándolo, hasta llegar a 131 partidos defendiendo los colores de la tricolor.

Precisamente, en su mensaje de despedida, Ospina explicó que no se iba porque quisiera, sino porque su cuerpo le había advertido que era el momento de dar un paso al costado, unas palabras que el ‘Pibe’ rescató como ejemplo de grandeza y de cómo se debe cerrar una etapa en el fútbol.

Una carrera de primer nivel

El guardameta paisa vivió una trayectoria que pocos futbolistas colombianos pueden contar. Dio sus primeros pasos como profesional en Atlético Nacional en 2005 y desde ahí dio el salto al fútbol internacional, donde defendió los arcos del Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra, el Napoli de Italia y el Al-Nassr de Arabia Saudita, clubes en los que dejó huella por su seguridad bajo los tres palos.

Con la Selección Colombia, Ospina estuvo presente en tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, además de disputar seis ediciones de la Copa América, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del combinado nacional durante más de una década.

El arquero regresó al fútbol colombiano para vestir nuevamente la camiseta verdolaga, el club donde nació como futbolista y donde disputó sus últimos partidos antes de anunciar su retiro, en una decisión que conmovió a la afición verde y a todo el país.

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La reflexión del ‘Pibe’ sobre la Selección

En la misma entrevista, Valderrama aprovechó para hacer una reflexión sobre las dificultades que históricamente ha tenido Colombia para clasificar a las Copas del Mundo y le bajó el tono a quienes creen que ir a un Mundial es una tarea sencilla.

«Duramos 28 años y después duramos 16. Upa, que como ahora vamos, entonces la gente piensa: no, es facilito, facilito», señaló el exvolante, recordando los largos periodos de sequía que vivió el combinado patrio por fuera de la máxima cita orbital.

Con sus palabras, el ‘Pibe’ no solo despidió a uno de los arqueros más grandes que ha tenido el fútbol colombiano, sino que también dejó un mensaje sobre la forma en que los ídolos deben cerrar sus carreras: con dignidad y sin esperar a que el fútbol los maltrate.

Mientras tanto, la afición sigue despidiendo a Ospina en redes sociales, donde miles de mensajes han destacado su profesionalismo, su liderazgo dentro del camerino y las atajadas que lo convirtieron en un símbolo de la Selección Colombia de la última década y media.

La despedida de David Ospina marca el final de una era para el fútbol nacional y, como lo dijo el propio Valderrama, se va por la puerta grande, cuando él decidió alzar la mano, con la calidad y la clase que lo acompañaron durante toda su carrera.