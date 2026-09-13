Resumen: Los hinchas de Atlético Nacional vivirán una jornada dominical inolvidable. Además del esperado recibimiento al capitán de la Selección Colombia, la directiva preparó un emotivo acto para el histórico portero antioqueño antes del pitazo inicial.

«¡Entren temprano!»: el llamado a la afición de Nacional para el tributo a Ospina y la histórica tarde de James

Minuto30.com .- La ‘Jamesmanía’ no será el único motivo para que las gradas del estadio Atanasio Girardot se tiñan de verde y blanco la tarde de este domingo 13 de septiembre. Atlético Nacional tiene preparada una agenda de lujo para su fanaticada en el marco de su enfrentamiento oficial contra Águilas Doradas.

Homenaje a un ídolo de la casa

Según confirmaron fuentes cercanas al entorno del equipo, los asistentes que colmen las tribunas del ‘Coloso de la 74’ también serán testigos de un sentido homenaje a David Ospina. El histórico guardameta, formado en la cantera verdolaga y referente ineludible de la Selección Colombia, recibirá el cariño y reconocimiento de su hinchada en los actos previos al compromiso.

Este evento configurará una «tarde de leyendas» en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, uniendo en un mismo terreno de juego a dos de los máximos ídolos del fútbol nacional en la época reciente.

El llamado a la afición: «¡Lleguen temprano!»

Ante la magnitud de los eventos programados, desde los canales partidarios y la logística del club se ha emitido un mensaje urgente y claro para los asistentes: «¡Entren temprano al Atanasio!».

La recomendación busca evitar las habituales congestiones a las afueras del escenario deportivo y garantizar que todos los hinchas puedan ocupar sus asientos a tiempo para presenciar los actos protocolarios.

Así, nadie se perderá el emotivo tributo a David Ospina ni la histórica salida a la cancha de James Rodríguez, quien lucirá su inédita camiseta ’23’ minutos antes de que ruede el balón para el vibrante choque entre Nacional y Águilas Doradas.