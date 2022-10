[FOTOS Y VIDEO] Estas son las peticiones de los campesinos que bloquean relleno sanitario La Pradera

in

Durante toda la mañana habitantes de los municipios de Barbosa, Santo Domingo y Donmatías, bloquean la entrada al relleno sanitario La Pradera.

La protesta inició sobre las 3:00 de la mañana, cuando llegaron los manifestantes con pancartas para exigir el cumplimiento de compromisos en materia económica, ambiental y de salud.

“Estamos exigiendo reunirnos con el alcalde de Medellín y gerente. De aquí no nos vamos hasta que nos atiendan”, manifestó Augusto Osorno Gil, líder de la comunidad.

Osorno también dio a conocer los principales puntos del pliego de peticiones de la protesta: “Primero: hay una sentencia desde 2009, que deben pagar unas compensaciones económicas a la comunidad y no lo han hecho; dos: debe hacerse un estudio técnico sobre la morbilidad en las comunidades aledañas; tres: que no sigan contaminando el río Medellín con los lixiviados que se desprenden de las basuras; cuatro que el relleno no siga funcionando más allá de 2030”, manifestó el líder.

Además se refirió a la negativa de la comunidad a que les quiten la servidumbre de una vía que conduce de La Pradera al corregimiento Bellavista de Donmatías: “Incluso pusieron letrero de prohibido el paso. La servidumbre lleva años siendo usada para ahorrarse un tramo de 120 kilómetros para ir a Medellín y no vamos a permitir que la cierren”, afirmó.

Este es el pliego de peticiones completo para levantar el bloqueo del relleno sanitario

