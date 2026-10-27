¡Personalidad de sobra! Carrascal explicó el penal agónico que devolvió a Flamengo al liderato

Resumen: Jorge Carrascal convirtió el penal de la última jugada en el 3-2 de Flamengo sobre Atlético Mineiro. El colombiano explicó que pidió cobrar por confianza. Flamengo recuperó el liderato del Brasileirao con 70 puntos, uno más que Palmeiras.

Jorge Carrascal asumió la responsabilidad cuando Flamengo más lo necesitaba. El colombiano convirtió el penal de la última jugada y selló la victoria 3-2 sobre Atlético Mineiro en el estadio Maracaná, un resultado que devolvió al equipo de Río de Janeiro al primer lugar del Brasileirao.

El partido, disputado el lunes 26 de octubre por la fecha 32 del campeonato, parecía encaminado hacia un empate que dejaba al conjunto rojinegro por detrás de Palmeiras. Sin embargo, la definición desde el punto blanco cambió el cierre de la noche y le entregó al local tres puntos en plena lucha por el título brasileño.

Carrascal pidió cobrar y no se escondió en el momento decisivo

Después del encuentro, el cartagenero explicó que su decisión estuvo respaldada por la confianza. Había ingresado en el segundo tiempo y consideraba que tenía la energía y la tranquilidad necesarias para encargarse del cobro, aun con la presión que significaba resolver el partido en el último instante.

«Era la última jugada, una jugada de mucho riesgo, de tener mucha personalidad. Me sentía confiado y pedí patear. Gracias a Dios pude convertir el gol y Flamengo pudo conseguir la victoria», declaró en la zona mixta, en palabras recogidas por AS Colombia.

La frase resume el desafío que aceptó: no quedaba margen para otra oportunidad. Con el encuentro igualado 2-2 y el Maracaná pendiente de su remate, el colombiano respondió desde los once metros y desató la celebración de sus compañeros y de la tribuna.

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Un triunfo trabajado y una reacción después del golpe continental

Flamengo tuvo que remontar una noche que empezó cuesta arriba. Bernard adelantó a Atlético Mineiro, pero Gonzalo Plata y Giorgian de Arrascaeta cambiaron el marcador antes del descanso. En la segunda parte, Renan Lodi devolvió la igualdad a la visita y dejó abierta la definición hasta el tiempo de adición.

El desenlace llegó con un penal sobre Léo Pereira. Carrascal tomó la pelota y convirtió el 3-2 definitivo, en una respuesta importante para un plantel que venía de sufrir la eliminación ante Estudiantes en las semifinales de la Copa Libertadores, precisamente después de una tanda de penales.

El colombiano también reconoció la exigencia del rival y el esfuerzo que significó conseguir el resultado. «Tomé el riesgo, tomé la responsabilidad, me sentía con mucha confianza de poder aportar, de patear y meter gol para seguir en ese camino que nosotros estamos construyendo con mucho esfuerzo», agregó.

Pulgar reveló cómo se decidió el cobrador

Erick Pulgar aportó otro detalle sobre lo ocurrido antes del remate. Según contó el volante chileno a la prensa brasileña, Carrascal le manifestó que estaba confiado y quería cobrar. Pulgar consultó entonces con Bruno Henrique si deseaba encargarse del lanzamiento; el atacante respondió que no y el colombiano terminó ejecutándolo, relató el medio Lance.

El testimonio muestra que la elección se resolvió dentro del equipo en esos segundos de máxima tensión. Pulgar celebró la respuesta de su compañero y destacó su dedicación y su importancia para el grupo, después de una jugada que terminó inclinando un encuentro muy cerrado.

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Con la victoria, Flamengo llegó a 70 puntos y quedó una unidad por encima de Palmeiras, que suma 69. A falta de seis fechas, el campeonato continúa abierto. Por ahora, el nombre de Carrascal quedó ligado a una noche en la que su confianza desde el punto penal sostuvo al equipo en la cima de Brasil.

El resultado dejó la pelea por el campeonato con una diferencia mínima entre los dos primeros, sin que todavía exista un campeón definido.