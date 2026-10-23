Indignación en Santa Marta: hallan siete perros calcinados en la vía Alterna

Resumen: Al menos siete perros, entre adultos y cachorros, fueron hallados calcinados en un punto de acumulación de basuras de la vía Alterna al Puerto, en Santa Marta, a la altura del barrio Juan XXIII. Las versiones sobre lo sucedido aún no han sido confirmadas oficialmente: se investiga si alguien los llevó al lugar y les prendió fuego o si llegaron ya muertos. La comunidad pide a la Alcaldía de Santa Marta, la Policía y la Fiscalía esclarecer el caso e identificar a los posibles responsables. En Colombia, causar la muerte de un animal puede llevar a penas de 32 a 56 meses de prisión.

Un hecho que ha generado indignación en Santa Marta se conoció este jueves: al menos siete perros calcinados fueron hallados en un sector de la vía Alterna al Puerto, a la altura del barrio Juan XXIII, uno de los sectores donde la acumulación de residuos hace parte de las dificultades que enfrenta la comunidad.

Los cuerpos de los animales fueron encontrados precisamente en un punto utilizado para arrojar residuos sólidos. De acuerdo con la información preliminar que se conoce del caso, entre los caninos había ejemplares adultos y cachorros: algunos quedaron completamente calcinados, mientras que otros presentaban quemaduras en distintas partes del cuerpo. La escena dejó interrogantes sobre lo sucedido antes de que los cuerpos fueran encontrados en el lugar.

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¿Qué se sabe del hallazgo de los perros calcinados?

Sobre las circunstancias del caso todavía hay más preguntas que respuestas. Entre las versiones preliminares está la posibilidad de que una persona hubiera llevado a los perros hasta ese punto y posteriormente les hubiera prendido fuego. También se ha planteado que los animales pudieron llegar al sitio cuando ya estaban muertos.

Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente. Por ahora, la información disponible no permite establecer con certeza cómo llegaron los caninos al lugar, en qué momento murieron ni cuáles fueron las circunstancias que rodearon la incineración de sus cuerpos.

De acuerdo con El Tiempo, el hallazgo ocurrió en un punto de acumulación de basuras que hace parte de las problemáticas del sector, aunque esa condición, por sí sola, no permite establecer una relación directa con la muerte de los animales.

Estas preguntas resultan fundamentales para esclarecer el caso. La presencia de los perros calcinados no basta, por sí sola, para determinar qué ocurrió antes del hallazgo ni para atribuir responsabilidades a una persona en particular. Los elementos que se recopilen durante las actuaciones correspondientes permitirán determinar si existieron conductas constitutivas de maltrato animal y qué medidas podrían proceder.

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Comunidad pide a las autoridades esclarecer el caso

La situación provocó un llamado ciudadano para que las autoridades competentes intervengan y adelanten las verificaciones necesarias. Entre las entidades cuya participación se reclama están la Alcaldía de Santa Marta, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables, si los hubiera.

La preocupación también se relaciona con la necesidad de garantizar una respuesta frente a los casos que puedan comprometer el bienestar de los animales. Para los habitantes, establecer qué sucedió con los perros calcinados es importante para evitar que un episodio de estas características quede sin una explicación.

Vale recordar que en Colombia el maltrato animal es un delito. Para quien cause la muerte de un animal, la legislación prevé penas de 32 a 56 meses de prisión, multas de 30 a 60 salarios mínimos mensuales e inhabilidad para ejercer profesiones u oficios que tengan relación con animales. Cuando se trata de lesiones que dañen la salud o la integridad física del animal, las penas van de 20 a 42 meses y las multas de 15 a 30 salarios mínimos. Las denuncias pueden presentarse ante la Fiscalía General de la Nación.

El caso de Santa Marta deja, por ahora, más preguntas que respuestas. La prioridad es esclarecer cómo murieron los perros, determinar si hubo intervención de terceros y establecer las responsabilidades que correspondan con base en los resultados de las verificaciones. Mientras se conocen más detalles, la comunidad espera que las autoridades atiendan el llamado y que las circunstancias de lo ocurrido puedan ser aclaradas.