Resumen: Resumen: Una diligencia de embargo por arriendos sin pagar en Pance, sur de Cali, terminó con el hallazgo de un fusil Colt, dos pistolas Glock y 977 cartuchos en la casa de una creadora de contenido. La mujer fue capturada, no aceptó cargos por porte ilegal de armas y fue enviada a prisión.

¡Insólito! A reconocida influencer la iban a embargar en Cali y le hallaron un fusil y 977 cartuchos

Una diligencia de embargo ordenada por un juzgado civil por el presunto incumplimiento en el pago del arriendo terminó con un hallazgo inesperado en el sur de Cali: en una vivienda del sector de Pance, las autoridades encontraron un fusil, dos pistolas y 977 cartuchos de munición, por lo que la creadora de contenido que residía en el inmueble, una influencer conocida en redes sociales, fue capturada en flagrancia y enviada a prisión.

El caso, que fue revelado por la Fiscalía General de la Nación, ha generado reacción porque el armamento fue descubierto por casualidad, en medio de un trámite civil que nada tenía que ver con una investigación penal.

El hallazgo durante la diligencia de embargo

El procedimiento, ordenado por un juzgado civil, buscaba relacionar los bienes muebles de la vivienda que podían ser objeto de la medida judicial por los arriendos sin pagar. Este tipo de diligencias se adelanta con acompañamiento de la Policía Nacional para garantizar que el inventario de los bienes se haga sin contratiempos.

Sin embargo, durante la inspección del inmueble, en medio de la revisión de un clóset, las autoridades encontraron armas de fuego y municiones, por lo que el procedimiento cambió por completo de naturaleza: lo que comenzó como un trámite civil terminó en la captura en flagrancia de la mujer que residía en la casa.

Según la Fiscalía, la mujer manifestó durante la diligencia que no tenía permisos para poseer las armas encontradas en la vivienda. En Colombia, la tenencia y el porte de armas de fuego requieren un salvoconducto expedido por la Industria Militar (Indumil), única entidad autorizada para otorgar estos permisos.

Fusil de uso privativo de las Fuerzas Militares

Foto: Fiscalía.

El fusil hallado es una carabina Colt calibre 5,56 milímetros, de fabricación estadounidense; también había dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores.

El material fue sometido a estudios técnicos. De acuerdo con el dictamen pericial citado por el fiscal en la audiencia, la carabina estaba en buen estado de funcionamiento y resultó apta para disparar. Por sus características, el arma fue señalada como de uso privativo de las Fuerzas Militares y no hace parte del inventario de la fuerza pública colombiana.

Además de los 977 cartuchos calibre 5,56 milímetros, munición que suele utilizarse en armas de largo alcance, los investigadores encontraron cargadores, dos miras holográficas y un módulo de iluminación y láser, así como un cargador adicional con 35 cartuchos.

También hallaron dólares en efectivo y estupefacientes

Foto: Fiscalía.

En el inmueble también fueron hallados 4.844 dólares en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y sustancias estupefacientes.

No aceptó cargos y fue enviada a prisión

El caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la unidad de la Fiscalía encargada de investigar el origen de bienes y dineros que podrían provenir de actividades ilícitas.

Una fiscal de esa dirección le imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. La creadora de contenido no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que la creadora de contenido permanece tras las rejas mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía precisó que las investigaciones continúan para determinar si la creadora de contenido tuvo participación en otros hechos delictivos y para establecer tanto la procedencia como el destino que tendrían las armas, las municiones y los demás elementos hallados en la vivienda de Pance, en el sur de Cali.

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