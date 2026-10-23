Resumen: Una mujer de 24 años, de nacionalidad venezolana, fue capturada por la Policía en el Portal de Suba de TransMilenio, señalada de golpear en el rostro a una guarda de seguridad que le llamó la atención por intentar ingresar al sistema sin validar el pasaje. La víctima sufrió lesiones en la cara y el cuello, y daños en sus gafas medicadas. La capturada quedó a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.

Mujer golpeó a una guarda de seguridad en el Portal de Suba y terminó capturada

Una mujer de 24 años fue capturada por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de ser señalada de agredir físicamente a una guarda de seguridad en el Portal de Suba de TransMilenio, al norte de la capital. El hecho ocurrió en medio de una discusión por el presunto intento de ingresar al sistema de transporte público sin validar el pasaje.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el caso se presentó en la plataforma uno del portal, cuando la trabajadora de seguridad llamó la atención a dos personas que, al parecer, intentaban entrar a la estación sin realizar la validación individual de sus pasajes, una norma de obligatorio cumplimiento para todos los usuarios del sistema.

El Portal de Suba es uno de los más importantes del norte de Bogotá y atiende a miles de usuarios cada día, por lo que en sus instalaciones se mantiene personal de vigilancia y de la Policía Metropolitana para acompañar la operación y reaccionar ante cualquier alteración del orden.

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La agresión contra la trabajadora

Según el relato de la víctima, en medio de la discusión una de las mujeres la habría golpeado directamente en el rostro, causándole lesiones en la cara y el cuello, además de daños en sus gafas medicadas, un elemento que necesita para desempeñar su labor día a día.

La situación no quedó ahí. De acuerdo con la denuncia, la presunta agresora también la habría intimidado con un elemento cortopunzante e intentado atacarla nuevamente, lo que aumentó la gravedad del hecho ocurrido en plena operación del sistema.

Tras el incidente, las dos personas habrían intentado abordar un bus del sistema para salir del lugar, pero al percatarse de la presencia de los uniformados, emprendieron la huida hacia la salida peatonal del portal.

Las autoridades lograron la captura de una de las mujeres, de nacionalidad venezolana, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.

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¿Qué sigue en el proceso judicial?

Con la captura, la mujer deberá comparecer ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía presentará los cargos por los hechos y se definirá si continúa vinculada al proceso. En este tipo de casos, las autoridades evalúan las pruebas recolectadas, los testimonios de la víctima y los elementos materiales asegurados durante el procedimiento.

Por ahora, la mujer capturada deberá responder ante la justicia por lo ocurrido en el Portal de Suba. La guarda de seguridad recibió atención por las lesiones sufridas en el rostro y el cuello, mientras que el caso quedó en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial en las próximas horas.

Llamado de las autoridades a los usuarios

Las autoridades aprovecharon el caso para recordar a los usuarios de TransMilenio la importancia de cumplir las normas de ingreso al sistema, entre ellas la validación individual del pasaje en cada uno de los portales y estaciones. También señalaron que los hechos que afecten la seguridad de usuarios y trabajadores pueden reportarse a través de la línea de emergencias 123.

El caso también deja en evidencia los riesgos que enfrenta cada guarda de seguridad y trabajador del sistema en su labor diaria de control y acompañamiento a los millones de usuarios que se movilizan a diario en Bogotá. Las agresiones contra estos funcionarios suelen derivar en procesos judiciales contra los responsables.

Con información de Caracol Radio.