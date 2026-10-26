Resumen: Once exjefes de las AUC pidieron rectificar un documento divulgado sobre el Pacto de Valledupar. Reconocen el comunicado del 24 de octubre de 2025 y rechazan otro texto con supuestos beneficios judiciales. Solicitaron que la corrección tenga la misma visibilidad de la publicación original y reiteraron su compromiso con la verdad y la reparación de las víctimas.

¿Cuál es el documento que sí reconocen los exjefes de las AUC? La disputa por el Pacto de Valledupar

El Pacto de Valledupar tiene un nuevo capítulo: once exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) rechazaron un documento divulgado sobre las reuniones con delegados del entonces gobierno de Gustavo Petro y pidieron una rectificación pública. En un pronunciamiento fechado el 21 de octubre de 2026, sostuvieron que ese texto no corresponde al comunicado que suscribieron el 24 de octubre de 2025.

La precisión no significa que desconozcan el encuentro. Su reclamo se concentra en distinguir el documento que consideran auténtico de otro que circuló con supuestos compromisos judiciales y carcelarios.

¿Cuál es el documento que sí reconocen?

Los firmantes aseguran que el único texto que reconocen es el Comunicado Conjunto No. 1, compuesto por dos páginas y fechado el 24 de octubre de 2025. Según su pronunciamiento, Rodríguez lo leyó íntegramente en un acto público en Valledupar, en una intervención registrada en un video de cuatro minutos y tres segundos.

También afirman que esa lectura coincide con el documento original y recuerdan que el Dapre publicó sus dos páginas en su cuenta oficial de X el mismo día. Esos son los elementos que presentan para respaldar su versión sobre lo que quedó consignado al término de las reuniones.

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Entre quienes suscriben el pronunciamiento están Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; y Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán. La lista incluye a otros antiguos comandantes de las autodefensas que participaron en el proceso de desmovilización.

La declaración que aceptan, titulada «Declaración de Valledupar por el cierre del proceso de paz con las extintas Autodefensas», plantea compromisos con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. También contempla organizar y divulgar información ya disponible sobre el conflicto, actualizar los planes de trabajo de los gestores de paz y promover la reconciliación.

Qué rechazan del Pacto de Valledupar

El texto cuestionado, divulgado el 20 de octubre de 2026, contenía referencias a estudiar excarcelaciones, revisar condiciones de reclusión y abordar asuntos relacionados con la extradición. Los excomandantes niegan que esas disposiciones hagan parte del documento que firmaron y calificaron la versión difundida como «espuria».

En su solicitud invocaron el artículo 20 de la Constitución y pidieron retirar los señalamientos que, según ellos, les atribuyen compromisos, intereses o propósitos ajenos a la declaración oficial. «La rectificación debe tener la misma visibilidad que tuvo la publicación original», expresaron.

Además, solicitaron que cualquier información sobre el alcance de lo acordado se contraste con el documento original y con sus firmantes. Su petición es una posición de los participantes sobre los textos divulgados; no constituye, por sí sola, una decisión judicial sobre las denuncias que rodean las reuniones.

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El pedido de cierre del proceso de Ralito

Los exjefes, por su parte, sostienen que llevan más de veinte años compareciendo ante distintas instancias judiciales, entregando versiones y testimonios. En su comunicado pidieron avanzar hacia un cierre jurídico definitivo con seguridad jurídica y respeto por los derechos de las víctimas, y reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades.

Así, la controversia no se limita a si hubo reuniones, un hecho que los firmantes reconocen. La diferencia está en qué se acordó, cuál documento recoge esos compromisos y qué alcance puede atribuirse a cada versión. Los antiguos comandantes también rechazaron cualquier intento de utilizar políticamente el proceso y reiteraron compromisos con la verdad, la reparación y la no repetición.

La solicitud de rectificación también pide que se preserve la diferencia entre las versiones que circularon durante la controversia y la declaración final suscrita con representantes del Gobierno. Para los excomandantes, el contenido del comunicado de dos páginas es el punto de referencia para identificar los compromisos asumidos, sin atribuirles ofrecimientos que aseguran no haber aceptado ni consignado en ese texto.