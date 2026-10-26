¡A responder por $13.320 millones! Imputan cargos fiscales por obras en la planta Francisco Wiesner

Resumen: La Contraloría de Bogotá imputó cargos fiscales a tres contratistas por más de $13.320 millones en obras de ampliación de la planta Francisco Wiesner. El caso se concentra en un anticipo no ejecutado ni reintegrado a la EAAB. La imputación, adoptada mediante el Auto 17 del 30 de septiembre de 2026, no es un fallo definitivo.

La ampliación de las unidades de filtración de la planta Francisco Wiesner quedó en el centro de un proceso de responsabilidad fiscal por más de $13.320 millones. La Contraloría de Bogotá anunció la imputación de cargos contra tres empresas contratistas por presuntas irregularidades relacionadas con estas obras de la infraestructura operada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

El caso se concentra en un anticipo que, según el organismo de control, no fue ejecutado ni reintegrado al Acueducto. La actuación fue informada este lunes 26 de octubre y corresponde a una decisión adoptada mediante el Auto No. 17 del 30 de septiembre de 2026. La imputación se formuló a título de culpa grave.

¿Qué pasó con el contrato de la planta Francisco Wiesner?

El proceso se originó en el incumplimiento de un contrato de obra destinado a ampliar las unidades de filtración de la planta de tratamiento de agua potable. Ante esa situación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá declaró la caducidad del contrato. De esa relación contractual quedó un anticipo pendiente por amortizar de $13.320 millones, de acuerdo con el reporte divulgado por la Contraloría.

El alcance del proyecto no se limitaba a una intervención puntual. El contrato contemplaba la actualización y complementación de los diseños, la construcción de las obras y el suministro y montaje de equipos. También incluía la puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración y la ejecución de obras complementarias asociadas al proyecto.

Esos componentes forman parte de las obligaciones contractuales mencionadas en el boletín. Sin embargo, el eje económico del proceso anunciado es el manejo del anticipo entregado a los contratistas y los recursos que quedaron pendientes de amortización luego del incumplimiento. El organismo de control busca establecer las presuntas responsabilidades fiscales por esos dineros públicos.

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Un anticipo que no fue ejecutado ni reintegrado

La Subdirección de Responsabilidad Fiscal explicó que los recursos cuestionados corresponden al anticipo del contrato. Según la información entregada por la Contraloría, ese dinero no fue ejecutado para el objeto previsto ni regresó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Por esa razón, las tres empresas contratistas fueron llamadas a responder dentro del proceso fiscal.

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La cuantía informada supera los $13.320 millones. No se trata de un nuevo presupuesto aprobado para terminar las obras ni de una inversión adicional anunciada para la planta. Es el valor por el cual avanza la actuación fiscal descrita por el organismo de control, relacionada con el anticipo y con el incumplimiento del contrato de ampliación.

La imputación no es un fallo definitivo

La decisión comunicada corresponde a una imputación de cargos para establecer presuntas responsabilidades fiscales. No equivale a un fallo definitivo contra las empresas involucradas. El proceso deberá continuar con las actuaciones correspondientes antes de que exista una determinación final sobre su responsabilidad por los recursos investigados.

El anuncio distingue dos actuaciones: por una parte, la caducidad del contrato declarada por la EAAB ante el incumplimiento; por otra, el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría por el anticipo pendiente. Ambas aparecen vinculadas en el reporte, pero la imputación informada este lunes no reemplaza ni debe confundirse con la decisión contractual del Acueducto.

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La Contraloría de Bogotá indicó que continuará las actuaciones dentro de sus competencias de vigilancia y control fiscal para salvaguardar el patrimonio del Distrito Capital. Por ahora, la novedad es el avance del proceso contra los tres contratistas y la revisión del destino de los recursos entregados para las obras de ampliación de la planta Francisco Wiesner.