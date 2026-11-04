Patrullero asesinado en el Centro: Fico promete ir por «toda la estructura criminal»

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez rechazó el asesinato de un patrullero de 27 años en el Centro de Medellín durante un ataque sicarial y aseguró que las autoridades no descansarán hasta capturar a los responsables y a toda la estructura criminal. Hay operativos, un plan candado y motocicletas incautadas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó el asesinato de un patrullero de la Policía Nacional en el Centro de la ciudad y aseguró que no habrá descanso hasta dar con los responsables. El mandatario anunció que la instrucción es ir por quienes dispararon y por toda la estructura criminal detrás del ataque.

El uniformado, Jamilton Andrés, de 27 años y con siete años de servicio, murió en la madrugada el 4 de noviembre, cuando una patrulla reaccionó a un ataque sicarial en el sector de Estación Villa.

¿Qué dijo Fico Gutiérrez sobre el patrullero?

En su cuenta de X, el alcalde expresó su solidaridad con la Policía y con la familia del patrullero. «No vamos a descansar hasta dar con los responsables directos y con toda esa estructura criminal», escribió.

Más tarde agregó que todas las capacidades de la Policía están puestas en el caso, en articulación con la Fiscalía y otras entidades. «La instrucción es clara: dar no solo con los responsables del asesinato, sino de toda esa estructura criminal», afirmó.

También envió un mensaje directo a los agresores: «El que se meta con nuestros policías se dará cuenta del grave error que cometieron».

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¿Cómo ocurrió el ataque?

Según el alcalde, hacia las 12:17 de la madrugada hombres armados atacaron a dos personas en el Centro de Medellín, y ambas murieron. Una de ellas registraba varios antecedentes delictivos.

Una patrulla que estaba en el sector reaccionó y salió tras los atacantes, que huían en dos motocicletas. En medio de la persecución hubo un intercambio de disparos y el patrullero resultó herido de muerte.

Sus compañeros lo auxiliaron y lo llevaron de urgencia al hospital, donde falleció.

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¿Qué investigan las autoridades?

La primera hipótesis de la Alcaldía es que el doble homicidio estaría relacionado con una disputa entre estructuras criminales por el control de una zona del Centro. Las autoridades presentan esa explicación como preliminar.

Gutiérrez contó que estuvo en contacto desde la una de la mañana con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el coronel Fajardo, quien le informó sobre los hechos.

¿Qué operativos se activaron?

Tras el crimen se desplegó un operativo que se extendió durante toda la madrugada, con un plan candado en las vías de salida para cerrar las rutas de escape. En los primeros procedimientos fueron incautadas varias motocicletas y otros elementos que servirán como material probatorio.

«Toda la noche se han hecho los operativos y seguirán hasta dar con todos los resultados», dijo el alcalde. Hasta la mañana del 4 de noviembre no se reportaban capturas por la muerte del patrullero.

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Las investigaciones continúan a cargo de la Policía y la Fiscalía para establecer las circunstancias exactas del ataque y la identidad de los responsables.