Resumen: Un patrullero de 27 años murió tras un ataque a bala en la calle 56 con carrera 53, en Estación Villa, Centro de Medellín, durante la madrugada de este miércoles. Según versiones preliminares, dos hombres más habrían muerto. Se activó un plan candado para dar con los responsables.

¡Madrugada violenta en el Centro de Medellín! Murió un patrullero en ataque a bala en Estación Villa

La madrugada de este miércoles dejó una escena de terror en el sector de Estación Villa, en el Centro de Medellín. Un patrullero de 27 años, con siete años de servicio en la institución, murió tras un ataque a bala ocurrido en la calle 56 con carrera 53, donde además habrían muerto dos hombres más.

El hecho se registró poco después de las 12:00 de la noche y, según las versiones preliminares, los habitantes del sector escucharon varias detonaciones en pleno barrio. Se habla de un grupo de hombres con prendas oscuras que se movilizaba en dos motocicletas y que habría huido tras los disparos.

Un uniformado muerto en medio del ataque

De acuerdo con esas versiones, el patrullero habría resultado alcanzado por los disparos cuando se encontraba en el lugar. Fue llevado de urgencia hasta un centro asistencial de la ciudad, donde, debido a la gravedad de las heridas, falleció.

Se trata de un joven de 27 años que llevaba siete años en la Policía. Su muerte ha generado mensajes de solidaridad con su familia y con sus compañeros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y de rechazo por lo ocurrido.

Otros dos hombres muertos

Las versiones preliminares indican que, en el mismo sector, dos hombres habrían perdido la vida a causa de los impactos de proyectiles de arma de fuego. Uno de ellos habría sido encontrado sin vida en el lugar y el otro habría fallecido posteriormente.

Los dos hombres están pendientes de identificación.

Las primeras hipótesis

Por ahora se manejan versiones sobre un ataque sicarial que habría dejado a dos hombres muertos minutos antes de que el patrullero perdiera la vida, y sobre una posible confrontación entre estructuras criminales que se disputarían el control de una zona de la ciudad. Esa línea hace parte de las primeras hipótesis y no constituye una conclusión.

La investigación avanza para establecer las circunstancias exactas del hecho, determinar quiénes son las víctimas y descubrir quiénes están detrás del ataque y de la muerte del uniformado.

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Plan candado y búsqueda de los responsables

Tras el hecho se activó un plan candado con el que se busca cerrar las rutas de salida y ubicar lo más pronto posible a los responsables en distintos puntos de la ciudad y del Valle de Aburrá. El operativo se extendió durante buena parte de la madrugada y, según se conoció, en las primeras acciones fueron incautadas varias motocicletas y otros elementos que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento no se conocen capturas relacionadas con el hecho, y las investigaciones continúan para esclarecer cada una de las tres muertes ocurridas en la madrugada en este sector del Centro de la ciudad.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables y no se descartan nuevos detalles en las próximas horas sobre posibles capturas, la identidad de las víctimas y las razones que habrían motivado el ataque.

Un sector que preocupa

Estación Villa, en el corazón de Medellín, es un punto de gran afluencia de personas durante el día y también en la noche, por la cercanía del metro, el comercio y los hoteles. Por eso, un hecho con disparos y motocicletas en fuga en plena madrugada genera especial preocupación entre residentes y comerciantes del Centro de la ciudad.

Mientras avanzan las verificaciones, la ciudadanía espera que se esclarezca lo ocurrido y que los responsables de la muerte del patrullero y de los otros dos hombres respondan ante la justicia.

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