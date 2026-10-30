¡Pasajeros entre el agua! Metro de Bogotá responde por inundación en la estación temporal Flores

Resumen: La inundación en la estación temporal Flores complicó a pasajeros de TransMilenio. Metro de Bogotá explicó la atención y pidió medidas de drenaje en la zona

La inundación en la estación temporal Flores de TransMilenio convirtió el regreso a casa de varios pasajeros en una difícil travesía durante la noche del jueves 29 de octubre. Las fuertes lluvias que cayeron sobre Bogotá dejaron agua acumulada en este punto de la avenida Caracas, afectaron la circulación de usuarios y provocaron retrasos en uno de los corredores más importantes del transporte público de la capital.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a personas avanzando con cuidado por los bordes de la estructura y buscando dónde apoyar los pies para evitar el agua. La emergencia se presentó en medio de la hora de mayor demanda, cuando numerosos ciudadanos intentaban completar sus recorridos hacia sus viviendas después de la jornada.

Metro de Bogotá explicó cómo atendieron la inundación en Flores

La Empresa Metro de Bogotá informó que, junto con el concesionario Metro Línea 1 y en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, hizo presencia en la estación temporal con un equipo vactor para evacuar el agua. El comunicado ubica la intervención en el sector de la avenida Caracas comprendido entre las calles 67 y 65.

La entidad explicó que el agua se acumuló como consecuencia de las fuertes precipitaciones de la tarde. Su pronunciamiento también se refirió a las obras que se desarrollan en la zona y a las medidas que deben adoptarse para evitar nuevas afectaciones en el funcionamiento de la estación temporal, mientras continúa el proceso de construcción.

En ese sentido, el Metro señaló que solicitó a la interventoría y al concesionario tomar las acciones preventivas provisionales necesarias para asegurar un drenaje adecuado. La otra alternativa mencionada fue disponer de sistemas de bombeo en el sitio que permitan evitar afectaciones a los pasajeros y a la operación de Flores.

El anuncio no equivale a afirmar que ya se hayan instalado nuevos sistemas de bombeo. Lo que comunicó la empresa fue la solicitud de implementar las medidas necesarias, así como la presencia del equipo de Redes del concesionario para atender la situación, hacer seguimiento y recuperar las condiciones operativas del sector.

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Foto: TransMilenio.

Las lluvias también frenaron los recorridos por la Caracas

Los problemas de movilidad no se limitaron al paso de los peatones dentro de la estación. Los reportes de TransMilenio durante la tarde y la noche registraron congestión y retrasos en ambos sentidos de la troncal Caracas. Inicialmente, las afectaciones se concentraron entre las calles 26 y 53, antes de extenderse por el corredor.

Más adelante, el sistema anunció que comenzaba la regularización de los servicios y reportó un espejo de agua en Flores. También indicó que los organismos de atención y el Acueducto se dirigían al lugar. Posteriormente confirmó los trabajos de drenaje en el interconector de la estación temporal, mediante la acción conjunta con la EAAB.

Las fotografías de esa atención muestran el vehículo del Acueducto y el agua acumulada junto a la infraestructura del transporte y las zonas de obra. Se trata de registros de la noche del jueves y no de una alerta sobre una inundación nueva este viernes. Esa diferencia es importante para los pasajeros que consultan información antes de salir.

La Empresa Metro de Bogotá lamentó la afectación ocasionada a los usuarios de TransMilenio. Su respuesta puso el énfasis en evacuar el agua, recuperar las condiciones de operación y preparar las medidas de drenaje que permitan reducir el riesgo de una situación similar en este punto de la ciudad.

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