Resumen: La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, desalojó este jueves su campus tras una tarde de desmanes protagonizados por encapuchados, que incluyó un ataque a la Misión Médica y agresiones a vigilantes y personal administrativo. La rectoría anunció que este viernes no habrá ninguna actividad presencial.

Desmanes en la Universidad Nacional: desalojaron el campus y no habrá actividades este viernes

La Vicerrectoría de Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia informó este jueves 29 de octubre, a través del Comunicado No. 36, que en horas de la tarde se presentaron «distintas situaciones de riesgo» en la Ciudad Universitaria que afectaron la seguridad y el bienestar de la comunidad y que obligaron a dar orden de desalojo del campus.

Entre las situaciones reportadas por la institución están las agresiones a vigilantes y personal administrativo en distintos puntos de las instalaciones, el ingreso no autorizado de menores de edad y de personas externas que no permitieron su identificación y la vulneración de las rejas de la portería de la Calle 26.

Además, se observó una alta concentración de personas en el Jardín de Freud y en el edificio 205 de Sociología, y muchos de los eventos no respetaron las condiciones del permiso otorgado por la Sede.

Foto: Redes Sociales

Ataque a la Misión Médica

Uno de los hechos más lamentables de la jornada, según el comunicado, ocurrió sobre las 4:42 de la tarde, cuando personas no identificadas intimidaron a la tripulación de la ambulancia de la División de Salud de la Universidad e impidieron la atención de un paciente que había sido reportado como lesionado.

«Este comportamiento no solo vulnera la integridad del personal de la tripulación, sino que no permitió la atención oportuna de un paciente», señaló la Vicerrectoría, que recordó que el personal de salud goza de especial protección bajo la Resolución 4481 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que impedir su labor constituye una violación al derecho fundamental a la vida y a la salud de las personas.

No habrá actividades presenciales este viernes

Con el fin de verificar el estado de las instalaciones afectadas y restablecer las condiciones operativas del campus, la Universidad anunció que este viernes 30 de octubre no se realizarán actividades académicas, ni administrativas ni eventos de manera presencial en la Ciudad Universitaria de la Sede Bogotá.

Estas deberán reprogramarse o realizarse de manera remota haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La institución indicó que, una vez se normalice el ingreso al campus, lo informará oportunamente por sus canales oficiales.

«No son acciones dignas de esta Casa de Estudios»

La Vicerrectoría manifestó un «contundente y categórico rechazo» por las situaciones registradas durante la jornada, en particular por la agresión a la Misión Médica y a los trabajadores de la Universidad.

«No es justificable el uso de las vías de hecho con el objeto de realizar actividades no autorizadas por las facultades o la Sede, como el ya conocido y problemático ‘Jueves de Freud’«, señaló el comunicado, que agregó que saltar las rejas, bloquear el cierre de las puertas, impedir el trabajo de los funcionarios y promover la agresión del personal, poniendo en riesgo su integridad, «no son acciones dignas de esta Casa de Estudios».

La dirección de la Universidad instó al respeto de las normas y de las directrices administrativas que buscan prevenir riesgos como los vividos en las últimas horas.

Los ‘Jueves de Freud’, un dolor de cabeza viejo

Los llamados ‘Jueves de Freud’ son encuentros que se realizan semana a semana en el campus bogotano de la Nacional, especialmente en el sector del Jardín de Freud, y que concentran a estudiantes y a personas externas a la institución. Estas jornadas han sido señaladas durante años por el consumo de licor y de sustancias, y por diferentes situaciones de riesgo para la comunidad universitaria.

Para contrarrestarlas, la administración del rector Leopoldo Múnera ha impulsado la estrategia ‘Los Caminos del Cuidado’, con actividades pedagógicas, culturales y deportivas los días jueves, y a finales de octubre de 2025 anunció un plan de seguridad que incluye una mesa interinstitucional con la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio Público, además de la renovación de los contratos de vigilancia y la ampliación del sistema de cámaras del campus.

Un año marcado por los disturbios

Los hechos de este jueves se suman a una serie de situaciones de orden público que se han presentado en la Ciudad Universitaria durante los últimos meses. El pasado 11 de septiembre, durante una protesta propalestina, encapuchados causaron daños en la reja de la portería de la Hemeroteca Nacional Universitaria, la Universidad activó la alerta roja y ordenó el desalojo de la sede; los disturbios dejaron además a más de 100.000 usuarios de TransMilenio afectados por el cierre temporal de estaciones de la calle 26.

Semanas después, el 9 de octubre, una nueva marcha que salió de la Universidad Nacional terminó en altercados con la fuerza pública sobre la calle 45 y en un cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el manejo de la movilización.

Foto destacada: vista del campus de la Universidad Nacional, sede Bogotá (Redes Sociales).

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