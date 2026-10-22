Parte médico de Atlético Nacional antes del Pasto: Morelos alista su regreso y Poveda será operado

Resumen: Atlético Nacional emitió su parte médico oficial antes del juego de esta noche ante Deportivo Pasto por la fecha 14 de la Liga BetPlay. Alfredo Morelos ya hace readaptación de campo y se acerca al alta médica; Marlos Moreno sigue recuperándose de la lesión en los isquiotibiales; e Ian Poveda será sometido a una artroscopia en el tobillo izquierdo, con un tiempo de baja que dependerá de los hallazgos en cirugía. El partido es a las 8:00 p.m. en el Atanasio Girardot.

Minuto30.com.- A pocas horas del partido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, Atlético Nacional entregó el parte médico oficial de su plantel y dejó una buena noticia para la hinchada verdolaga: Alfredo Morelos ya adelanta trabajos de readaptación de campo y cada vez está más cerca de su regreso. El reporte del departamento médico, fechado este miércoles 21 de octubre, detalla la situación de tres jugadores de cara al compromiso de esta noche ante Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot (8:00 p.m.).

Alfredo Morelos, la mejor noticia del parte

El delantero cordobés figura en el reporte oficial con una frase que ilusiona a la afición: «en readaptación de campo». Eso significa que el ‘Búfalo’ ya pisa el terreno de juego para hacer trabajos de readaptación, el último paso antes de recibir el alta médica y volver a la par con sus compañeros.

Morelos sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales a finales de septiembre y desde entonces no ha visto acción. Se perdió los duelos ante Junior y Boyacá Chicó, incluida la goleada 1-4 del pasado fin de semana en Tunja, y tampoco estará esta noche ante el Pasto, pero su evolución apunta a que el regreso está cerca. Su recuperación es clave para un ataque que lo extraña como referente de área y principal opción de gol.

Marlos Moreno sigue en recuperación

El extremo Marlos Moreno continúa con su proceso de recuperación de la lesión muscular de isquiotibiales que lo tiene por fuera de las canchas. Según el parte, el jugador sigue en manos del cuerpo médico y de los fisioterapeutas, que mantienen un monitoreo constante de la zona afectada para evitar una recaída antes de autorizar su vuelta a los trabajos grupales.

Moreno se lesionó en la misma zona que Morelos y ha acumulado varias semanas de ausencia, por lo que el club no quiere apurar su retorno. Su reincorporación dependerá de cómo responda a las cargas progresivas de los próximos días.

Ian Poveda irá al quirófano

La noticia más delicada del parte es la de Ian Poveda. El atacante está pendiente de la programación de una artroscopia en su tobillo izquierdo y el tiempo de incapacidad se definirá según los hallazgos intraoperatorios, es decir, lo que encuentren los médicos durante el procedimiento.

Poveda ingresó al departamento médico a mediados de octubre tras sufrir una fuerte contusión en ese tobillo durante los entrenamientos. Los exámenes complementarios determinaron que la mejor salida es la cirugía. En los últimos días trascendió que el jugador podría perderse lo que resta del semestre, aunque el parte oficial no confirma plazos y deja su pronóstico en manos de lo que arroje la artroscopia.

De cara al Pasto

Atlético Nacional llega a esta fecha en el tercer lugar de la tabla con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y tres derrotas, y con el ánimo por las nubes tras la contundente goleada 1-4 sobre Chicó a puerta cerrada en La Independencia de Tunja. El objetivo esta noche es mantenerse en los puestos altos de la clasificación y descontarle puntos a los líderes.

El técnico Lucas González deberá armar de nuevo la convocatoria sin Morelos, Marlos Moreno y Poveda, tres piezas importantes de su zona ofensiva, además de otras ausencias que ha venido manejando por cuenta de las lesiones. El partido ante Deportivo Pasto se jugará esta noche a las 8:00 p.m. en el Atanasio Girardot y no se permite el ingreso de la hinchada visitante.

El parte lleva la firma del Departamento Médico de Atlético Nacional, con el diagnóstico de Cedimed, y fue emitido el 21 de octubre de 2026.

Foto: Atlético Nacional.

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