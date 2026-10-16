Morelos fue el encargado de convertir el gol del triunfo para Nacional en el partido de ida por Semifinales de la Liga Betplay

Resumen: El encuentro correspondiente a la fecha 1 de la liga profesional entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional está pactado para este sábado 17 de octubre a las 3:00 p. m. en el estadio La Independencia de Tunja

Cinco por fuera de los convocados de Nacional por lesiones: Poveda el nuevo en la lista

Minuto30.com .- El director técnico Lucas González enfrenta un verdadero dolor de cabeza por cuenta de las lesiones. Alfredo Morelos, Marlos Moreno, William Tesillo, Andrés Reyes y el recién ingresado al departamento médico, Ian Poveda, quedaron fuera de la convocatoria para el duelo de este sábado 17 de octubre. El compromiso en el estadio La Independencia de Tunja se disputará a puerta cerrada por falta de garantías de seguridad.

Crisis de lesiones en la nómina de Lucas González

Atlético Nacional afronta uno de los momentos más exigentes de la temporada en materia de disponibilidad de plantilla. De cara a su crucial compromiso como visitante ante Boyacá Chicó, el director técnico Lucas González no podrá contar con cinco futbolistas que habitualmente conforman la columna vertebral del equipo titular. El departamento médico de la institución paisa se encuentra al límite de su capacidad debido a un «hospital verdolaga» que deja severamente disminuidas las opciones del entrenador en todas las líneas del campo.

La seguidilla de partidos y la alta exigencia física le han pasado factura al plantel profesional, privando al cuerpo técnico de piezas clave en el frente de ataque y en la zona defensiva. Ante este panorama, el estratega antioqueño se ha visto obligado a modificar su planificación táctica y a recurrir a jugadores de recambio y promesas de la cantera para estructurar el once inicial con el que buscará sumar tres puntos fundamentales en territorio boyacense.

Parte médico detallado: así avanza la recuperación de los referentes

El cuerpo médico de Atlético Nacional emitió el reporte oficial sobre el estado de salud de los cinco deportistas desafectados de la delegación que viajó a Tunja, precisando los diagnósticos, procesos de rehabilitación y plazos estimados de retorno a las canchas:

Alfredo Morelos: El atacante cordobés ha mostrado progresos significativos dentro de su rehabilitación y ya dio inicio a los trabajos de readaptación de campo. Su respuesta física ha sido positiva, por lo que se encuentra muy próximo a recibir el alta médica y reintegrarse a la par de sus compañeros.

William Tesillo: El experimentado defensor central evoluciona de manera satisfactoria de sus molestias físicas. Según el cronograma trazado por los fisioterapeutas, se tiene estipulado que el zaguero inicie entrenamientos grupales a la par del resto de la plantilla el próximo domingo.

Marlos Moreno: El extremo continúa en proceso de recuperación tras sufrir una lesión muscular en los isquiotibiales. El departamento médico mantiene un monitoreo constante para evitar recaídas en la zona afectada antes de autorizar su retorno a las dinámicas competitivas.

Andrés Reyes: El espigado marcador central padece un esguince de ligamento colateral medial en una de sus rodillas. Debido a la delicadeza de esta estructura articular, su regreso a la competencia estará sujeto estrictamente a la evolución clínica y a la tolerancia progresiva a las cargas de trabajo.

Ian Poveda: Se convirtió en la «nueva incorporación» del departamento médico del club. El atacante sufrió una fuerte contusión en su tobillo izquierdo durante las últimas sesiones de entrenamiento y actualmente es sometido a exámenes especializados para determinar el manejo terapéutico adecuado y precisar el tiempo que estará fuera de las canchas.

Caso aparte es James Rodríguez, quien no aparece entre los convocados, presumiblemente por darle una fecha de descanso.

Un compromiso a puerta cerrada en el estadio La Independencia

El encuentro correspondiente a la fecha 1 de la liga profesional entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional está pactado para este sábado 17 de octubre a las 3:00 p. m. en el estadio La Independencia de Tunja. Sin embargo, el partido se desarrollará bajo una atmósfera atípica y sin el fervor característico de la hinchada, debido a que se jugará estrictamente a puerta cerrada.

La decisión fue adoptada por las autoridades locales y los comités de seguridad de Tunja tras determinar que la ciudad no cuenta en esta oportunidad con la capacidad logística ni con el pie de fuerza policial suficiente para garantizar el orden público y la seguridad en un evento deportivo de alta convocatoria. La presencia masiva de la afición de Atlético Nacional en la capital boyacense representaba un reto operativo que la administración local prefirió no asumir.

El reto táctico para el estratega verdolaga

La ausencia simultánea de Morelos, Moreno, Tesillo, Reyes y Poveda plantea un auténtico rompecabezas para Lucas González. La reestructuración de la saga central requerirá una pareja inédita de defensores, mientras que la generación de juego ofensivo y la definición dependerán de alternativas que no han acumulado tantos minutos en el certamen.

A pesar de las notables bajas en la delegación, Atlético Nacional asume el duelo en Tunja con la obligación institucional de pelear por los tres puntos. El equipo verdolaga apostará por la posesión del balón, la intensidad táctica y la frescura de sus juveniles para superar a un Boyacá Chicó que buscará aprovechar las bajas del rival y la altura de la capital boyacense para hacerse fuerte en su condición de local.