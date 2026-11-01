¡Papás, no novios! Camila Sepúlveda aclaró que no volvió con Camilo Cifuentes tras el nacimiento de Juanito

Resumen: Camila Sepúlveda aclaró en sus historias de Instagram que no retomó su relación sentimental con Camilo Cifuentes tras el nacimiento de Juanito. La influenciadora explicó que ambos acordaron criar a su hijo desde el respeto, la cordialidad y la madurez, sin que la paternidad compartida se confunda con un reencuentro de pareja.

La influenciadora Camila Sepúlveda decidió salir al paso de los rumores que se tomaron las redes sociales tras la llegada de Juanito. Este domingo, a través de sus historias de Instagram, la paisa dejó claro que entre ella y el creador de contenido Camilo Cifuentes no hay una reconciliación romántica, sino un acuerdo familiar para sacar adelante a su primer hijo, cada uno desde su propio camino.

La aclaración llega apenas dos días después de que ambos anunciaran el nacimiento del bebé con una publicación conjunta desde la clínica, que en cuestión de horas se llenó de felicitaciones. Las postales de los dos junto al recién nacido despertaron todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, que comenzaron a preguntarse si la llegada de Juanito también había significado una segunda oportunidad sentimental para la expareja.

Papás de un mismo hijo, pero no pareja

Ante la ola de comentarios, Camila fue directa y puso los puntos sobre las íes. «Quiero aclarar algo para evitar malos entendidos: compartir la dicha de ser padres de un mismo hijo no significa necesariamente tener una relación sentimental», escribió la también creadora de contenido en una historia que rápidamente se replicó en otras cuentas.

La joven insistió en que el acuerdo al que llegaron con Camilo Cifuentes pasa por la cordialidad y el bienestar del bebé, no por un reencuentro amoroso. «Podemos vivir esta etapa desde el respeto, la cordialidad y el compromiso de ser padres, sin que eso deba confundirse con una relación de pareja», añadió, tajante, en el mismo mensaje.

La madurez como bandera del acuerdo familiar

Sepúlveda reconoció que la decisión no fue fácil, pero que hoy ambos tienen claro cuál es la prioridad. «Hoy nuestra mayor prioridad es nuestro hijo, su bienestar y esta nueva etapa que comienza para los dos sin importar las posiciones. A veces la vida nos lleva a aceptar las cosas y tomar decisiones por madurez», confesó la nueva mamá, que durante el embarazo recibió miles de mensajes de apoyo de otras mujeres.

De hecho, en el anuncio del nacimiento la influenciadora ya había dado pistas sobre cómo quedaría la relación entre los dos. «Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto, la madurez y la comunicación y sobre todo por el amor que ambos sentimos por Juanito, cada uno desde su posición», escribió entonces, aunque muchos seguidores interpretaron esas palabras como una posible reconciliación que ahora ella misma descartó.

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De la polémica por infidelidad a la crianza en conjunto

El distanciamiento entre los papás de Juanito se remonta a mediados de octubre, cuando Camilo Cifuentes fue visto en Pereira junto a la creadora de contenido Anthía López, conocida en redes como ‘La Mijita’. Días después, la propia Camila hizo públicos unos chats que evidenciarían que el paisa, pese a estar iniciando algo con la otra influenciadora, todavía hablaba con ella de construir un hogar junto al hijo que estaba por nacer.

La polémica escaló hasta que el creador de contenido admitió en pleno stream que no había sido del todo sincero y reconoció públicamente su error, mientras que ‘La Mijita’ salió a defenderse y negó ser la responsable de la ruptura. Camila, por su parte, guardó silencio y se concentró en la recta final de su embarazo, hasta el anuncio de este viernes.

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Una nueva etapa para Camilo Cifuentes

Cifuentes, reconocido por sus videos de labor social en Medellín y por su frase característica «Afán yo no tengo», se convirtió en padre este viernes 31 de octubre. Aunque ha procurado mantener un perfil reservado frente a su vida íntima, el nacimiento de Juanito lo devolvió al centro de la conversación digital, con miles de reacciones y mensajes de cariño de sus seguidores.

Con la aclaración de este domingo, la expareja deja el camino despejado para lo que viene: una crianza compartida, sin relación sentimental de por medio, y con el bienestar del pequeño Juanito como único punto de encuentro. Mientras tanto, las felicitaciones por la llegada del bebé siguen llegando a la publicación que anunció su nacimiento.