Resumen: El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026. Su recuperación tras la cirugía de pulmón avanza favorablemente y los médicos no encuentran contraindicaciones para el viaje ni necesidad de tratamiento oncológico adicional.

Tras la cirugía, el papa León XIV alista maletas: su gira por tres países de América Latina sigue en pie

El papa León XIV mantiene en pie su viaje a América Latina del 6 al 17 de noviembre de 2026, después de la cirugía de pulmón a la que fue sometido este mes. La Santa Sede confirmó que la recuperación avanza de manera favorable y que los médicos no encuentran contraindicaciones para que visite Uruguay, Argentina y Perú conforme al programa anunciado.

La confirmación fue divulgada este lunes 26 de octubre por la Oficina de Prensa del Vaticano. El comunicado recoge la valoración del doctor Luigi Carbone, quien señaló que los exámenes más recientes y las pruebas de laboratorio muestran una condición clínica favorable para emprender el recorrido.

La noticia despeja la incertidumbre sobre una agenda que se mantuvo bajo atención tras la intervención del pontífice. La gira no fue cancelada ni aplazada: el Vaticano ratificó las fechas y los tres países que recibirán al líder de la Iglesia católica.

Qué dijeron los médicos sobre su recuperación

De acuerdo con el balance oficial, la operación se realizó con éxito y sin complicaciones. Los estudios posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no se requiere tratamiento oncológico adicional, una conclusión que la Santa Sede incluyó nuevamente en su actualización sobre la salud del pontífice.

León XIV fue intervenido el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma por un adenocarcinoma pulmonar. Durante la cirugía se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Desde su regreso al Vaticano, ha retomado sus actividades de manera gradual y con seguimiento médico.

El parte no presenta esa vuelta a los compromisos como un abandono de los cuidados. Por el contrario, precisa que su agenda diaria se adapta en consulta con los profesionales que lo atienden, con prioridad en la recuperación y con períodos de descanso adecuados.

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Carbone explicó que la valoración considera tanto el estado clínico actual como las pruebas diagnósticas realizadas. Sobre esa base, la Oficina de Prensa confirmó que el papa León XIV podrá cumplir el viaje apostólico tal como estaba previsto, sin anunciar cambios en el programa previamente publicado.

Uruguay, Argentina y Perú, las escalas confirmadas

La visita había sido anunciada oficialmente el 5 de agosto, tras las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países. Ese anuncio estableció un recorrido que comenzará en Uruguay, continuará en Argentina y terminará en Perú.

La etapa uruguaya está prevista del 6 al 8 de noviembre, con Montevideo, Paysandú y Florida entre las ciudades incluidas. Luego, del 8 al 11 de noviembre, el pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, en territorio argentino.

Para Perú, el calendario anunciado comprende del 11 al 17 de noviembre. Allí figuran Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Se trata de las ciudades enumeradas por la Santa Sede en la comunicación que dio a conocer la gira, cuyas fechas generales fueron ratificadas ahora.

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Un mensaje de regreso al continente

Además de la actualización médica, el comunicado transmitió el entusiasmo del papa León XIV por volver a una región que forma parte de su historia personal y religiosa. El pontífice expresó: «Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida».

Según la Santa Sede, el viaje tendrá como propósito fortalecer la comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a las poblaciones de los tres países. El pontífice también invitó a abrir los corazones y renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

En el mismo balance, agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas desde distintas partes del mundo, así como la atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado. Por ahora, la confirmación oficial combina dos mensajes: la recuperación continúa bajo cuidado médico y la gira latinoamericana conserva sus fechas.