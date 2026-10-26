Resumen: Mufasa y Aurelio, rescatados de la tenencia como mascotas en Bolivia, reciben atención veterinaria y una dieta especial en el CAD de Santa Cruz. El puma y el ocelote llegaron con bajo peso y parásitos; ahora ganan peso mientras avanzan en su rehabilitación.

Los tenían como mascotas: la lucha de dos felinos rescatados para recuperarse en Bolivia

Dos felinos rescatados de la tenencia como mascotas en Santa Cruz, Bolivia, atraviesan un proceso de recuperación después de llegar con bajo peso y problemas de salud a un centro especializado. Se trata de Mufasa, un pequeño puma, y Aurelio, un ocelote, que reciben atención de biólogos y veterinarios.

Los animales permanecen en el Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD) de la Gobernación de Santa Cruz. Allí, el trabajo incluye tratamiento médico, vitaminas y una dieta especial para mejorar su condición física y avanzar en su rehabilitación.

La Gobernación dio a conocer el caso el 24 de octubre y lo presentó como un ejemplo de las consecuencias del llamado mascotismo, término usado para describir la tenencia de animales silvestres como si fueran mascotas.

Mufasa llegó con parásitos y bajo peso

El pequeño puma ingresó con parásitos, garrapatas y pulgas, además de una condición nutricional que necesitaba atención. Su recuperación quedó en manos del equipo especializado de la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) de la Gobernación cruceña.

El reporte de la entidad, difundido por la agencia boliviana ABI, señala que Mufasa fue hallado con un peso de alrededor de tres kilos y que, después de recibir cuidados, ya supera los cuatro kilos.

La mejoría en su peso es parte de la evolución registrada durante la atención. El proceso no se limita a alimentarlo: también contempla el control de los problemas de salud que presentaba cuando llegó al centro.

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Aurelio también necesita cuidados especializados

El segundo de los animales rescatados es Aurelio, un ocelote que también había permanecido como mascota. Su estado de salud era regular al ingresar y tenía bajo peso, por lo que comenzó a recibir cuidados para favorecer su recuperación.

De acuerdo con el mismo reporte, el ocelote llegó con un peso cercano a los dos kilos y ahora supera los tres. La atención incluye una dieta especial y vitaminas, con seguimiento de los profesionales encargados de ambos felinos.

Los cuidados buscan mejorar sus condiciones físicas y prepararlos para su rehabilitación. Por ahora, los dos permanecen bajo atención especializada; el reporte del rescate no equivale a un anuncio de liberación inmediata.

La intervención de biólogos y veterinarios permite atender las necesidades de cada animal durante su estancia en el CAD. Mufasa y Aurelio comparten el antecedente de haber sido mantenidos como mascotas, aunque son ejemplares de especies diferentes.

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El llamado es a no tener fauna silvestre como mascota

Tras informar sobre los felinos rescatados, la Gobernación de Santa Cruz pidió evitar la tenencia de animales silvestres como mascotas. También llamó a denunciar posibles casos de tráfico, venta o posesión ilegal de fauna.

El mensaje acompaña las labores de recuperación de los dos animales. En lugar de permanecer en viviendas bajo cuidado particular, ahora reciben la atención de un centro especializado, con alimentación y manejo orientados a sus necesidades.

En Colombia, la atención también exige seguimiento

Aunque este rescate ocurrió en Bolivia, la recuperación de fauna silvestre tiene un marco de atención propio en Colombia. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) explica que la autoridad ambiental debe velar por la salud e integridad de los animales objeto de decomiso, aprehensión o restitución.

Ese seguimiento comprende registrar su condición sanitaria, atender la rehabilitación física y de comportamiento y evaluar la adaptación al hábitat receptor cuando corresponda. La liberación es una de las alternativas previstas, junto con la disposición en centros de atención y otras opciones de manejo.

Se trata de decisiones que corresponden a las autoridades y a los equipos especializados. En el caso de Mufasa y Aurelio, la información divulgada se concentra en su recuperación: ganar peso, tratar sus problemas de salud y avanzar en la rehabilitación después de haber sido mantenidos como mascotas.