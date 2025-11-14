Resumen: Adulto mayor atacó con machete a un hombre de 80 años en el Parque de Itagüí. El agresor ya tenía antecedentes por hechos similares y enfrentará nuevos cargos.

Pánico en Itagüí: adulto mayor con machete casi mutila a otro hombre en pleno parque

Un violento y atípico ataque conmocionó a los transeúntes del Parque de Itagüí en la tarde del pasado miércoles 12 de noviembre. Un adulto mayor desenfundó un machete y, sin mediar palabra, arremetió contra otro hombre de 80 años, causándole heridas graves y profundas en la cabeza y en una oreja.

Las autoridades llegaron rápidamente al sitio y lograron la captura en flagrancia del agresor, identificado como Jesús, de 75 años, quien ahora deberá responder por una nueva tentativa de homicidio.

El caso de Jesús ha generado alarma, pues no es la primera vez que enfrenta a la justicia por agredir a otros con armas blancas.

La Policía Metropolitana confirmó que el adulto mayor cuenta con un grave historial: Libertad Condicional Incumplida: Jesús había sido capturado y condenado previamente a cuatro años de cárcel por tentativa de homicidio, pero solo tres meses después obtuvo el beneficio de detención domiciliaria debido a su edad.

Presuntamente, pese a tener una medida de prisión domiciliaria, Jesús continuó frecuentando el Parque de Itagüí, incumpliendo la medida e incluso volviendo a amenazar a algunas de sus víctimas anteriores.

Además, el agresor registra seis comparendos desde 2022 solo por portar armas cortopunzantes, como cuchillos y machetes.

Tras la nueva detención, Jesús fue presentado nuevamente ante la justicia. Ahora deberá enfrentar no solo el proceso por la nueva tentativa de homicidio, sino también el agravante de haber incumplido la medida de prisión domiciliaria que tenía vigente.

