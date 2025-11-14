Escándalo de la UNGRD: juez avala preacuerdo y Luis Carlos Barreto delata a implicados

Resumen: Jueza de Bogotá avaló el preacuerdo con Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD, quien delatará a 16 implicados en el desvío de $100.000 millones.

Un juez de Bogotá avaló el preacuerdo firmado entre Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación por el gigantesco entramado de corrupción que sacudió a la entidad.

Con este preacuerdo, el exfuncionario se compromete a declarar contra al menos 16 personas involucradas en el escándalo y a colaborar de manera activa en varios procesos penales.

Según la Fiscalía, Barreto desempeñó su cargo junto a César Manrique, hoy prófugo de la justicia, y habría participado en el desvío de aproximadamente $100.000 millones destinados a la UNGRD entre 2023 y 2024.

Desde la cárcel La Modelo, donde permanece recluido, intervino de forma virtual en la diligencia que fue aprobada por la jueza 49 penal del circuito de conocimiento.

Entre los beneficios del preacuerdo, Luis Carlos Barreto obtendrá una pena de tres años, siete meses y 13 días, producto de la aceptación de delitos como peculado agravado, soborno en actuación penal y falsedades documentales.

Se conoció además que ya devolvió $150 millones relacionados con el direccionamiento irregular de contratos.

Las investigaciones apuntan a convenios como el celebrado entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ascendía a más de $101.584 millones para carrotanques, plantas desalinizadoras y tanques de agua, adjudicados de forma irregular. También figura un contrato por $4.538 millones para levantamientos topográficos en La Guajira, presuntamente direccionado por Barreto y otros implicados.

La defensa del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, presentó recurso de apelación alegando que la jueza avaló el preacuerdo sin considerar el concurso de conductas. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Barreto debe responder, además, por concierto para delinquir agravado, interés indebido en contratos y su participación en la selección amañada de empresas mediante intermediarios, como el abogado Riveros Rey.

Este capítulo vuelve a poner bajo el foco la red de corrupción que operó durante más de dos años y que salpica a exdirectivos, contratistas y funcionarios que deberán ahora enfrentar las revelaciones del exsubdirector.

