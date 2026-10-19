Panamericana cerrada en Cauca: Ejército confirma explosivos bajo una alcantarilla

Alcantarilla de la vía Panamericana, en el Cauca, donde fueron detectados los artefactos explosivos. Foto: Ejército Nacional.

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Resumen: El Ejército confirmó artefactos explosivos bajo una alcantarilla de la Panamericana, entre Piedra Sentada y el peaje El Bordo, en el Cauca. El tránsito sigue cerrado y la información está en desarrollo.

El Ejército confirmó este lunes 19 de octubre que tropas de la Brigada 29 detectaron un área acondicionada con artefactos explosivos bajo una alcantarilla de la vía Panamericana, entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo, en el departamento del Cauca.

El tránsito por este corredor permanece suspendido desde la mañana mientras se adelantan las labores de verificación. Por ahora no hay una hora confirmada de reapertura.

Explosivos bajo una alcantarilla

De acuerdo con la información preliminar entregada por el Ejército, la acción terrorista se atribuye a integrantes de la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco.

El equipo de detección y eliminación de artefactos explosivos adelanta las verificaciones y los procedimientos para neutralizar los artefactos y prevenir afectaciones a la población civil, los viajeros y las tropas que transitan por este corredor vial.

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Esta es una noticia en desarrollo. La información sobre el resultado de los procedimientos y las condiciones de tránsito está pendiente de confirmación.

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