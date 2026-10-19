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Resumen: Los cinco capturados, junto con el material incautado y el vehículo inmovilizado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder ante un juez de control de garantías por los delitos de tentativa de hurto, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, violación de domicilio y daño en bien ajeno.

Con pasamontañas, pistolas y una cizalla: capturados cuando intentaban saquear corresponsal bancario en Quibdó

Minuto30.com .- Cinco personas fueron capturadas en flagrancia durante la madrugada del 17 de octubre en Quibdó (Chocó), tras ser sorprendidas al interior de un corresponsal bancario que presuntamente pretendían asaltar. El operativo fue ejecutado por unidades de la Policía Nacional luego de una alerta emitida por la central de radio sobre movimientos sospechosos alrededor de un local comercial en el barrio Roma.

Hacia la 1:50 a.m., las patrullas acudieron al sector y encontraron a los sospechosos dentro de las instalaciones del establecimiento financiero. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el grupo contaba con un elaborado despliegue logístico para forzar el acceso y neutralizar la seguridad del lugar.

Durante la intervención policial, a los detenidos se les incautó el siguiente material:

Armamento: Tres pistolas calibre 9 milímetros con sus respectivos proveedores y munición.

Herramientas de vulneración: Una cizalla, un martillo y dos destornilladores utilizados para violentar cerraduras y accesos.

Equipamiento: Cinco pasamontañas para ocultar sus rostros, dos linternas y seis teléfonos celulares.

Transporte: Un vehículo tipo taxi (modelo 2009 de servicio público), el cual habría sido dispuesto para la llegada y posterior huida con el botín.

Los cinco capturados, junto con el material incautado y el vehículo inmovilizado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder ante un juez de control de garantías por los delitos de tentativa de hurto, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, violación de domicilio y daño en bien ajeno.