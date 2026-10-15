Tragedia en la Panamericana: cuatro muertos y 56 heridos deja volcamiento de bus internacional atacado a tiros

Resumen: El vehículo de la empresa ecuatoriana Panamericana, que cubría la ruta entre Paraguachón (La Guajira) y Tumbes (Perú), volcó en la vereda Las Cruces Dos, entre Rosas y Timbío, cuando el conductor intentó eludir un asalto protagonizado por cuatro sujetos armados.

Minuto30.com .- Una tragedia de considerables proporciones sacudió en las últimas horas el suroccidente colombiano, luego de que un autobús de servicio público internacional se volcara aparatosamente en el tramo de la carretera Panamericana que conecta a los municipios de Rosas y Timbío, en el departamento del Cauca.

El siniestro vial, derivado presuntamente de un violento intento de atraco a mano armada, dejó un saldo confirmado de cuatro personas muertas —entre ellas dos mujeres, un hombre y un menor de edad— y 56 ocupantes heridos, lo que desató una masiva movilización de cuerpos de socorro y autoridades asistenciales de la región.

El automotor, afiliado a la empresa de transporte internacional ecuatoriana Panamericana, transportaba aproximadamente a 60 pasajeros. El colectivo realizaba una extensa travesía transcontinental que había iniciado en la frontera colombo-venezolana, en el corregimiento de Paraguachón (La Guajira), y tenía como destino final la ciudad costera de Tumbes, en el extremo norte de la República del Perú.

Emboscada armada y maniobra de escape en Las Cruces Dos

De acuerdo con las primeras declaraciones recopiladas por las autoridades de policía de tránsito y los testimonios preliminares de los sobrevivientes, la emergencia se desató en jurisdicción de la vereda Las Cruces Dos, en inmediaciones del sector conocido como Río Piedras.

Mientras el autobús cubría el descenso por el sinuoso corredor vial, cuatro sujetos con armas de fuego irrumpieron en la calzada con la intención de interceptar el automotor y consumar un asalto masivo:

Hostigamiento con proyectiles: Al percatarse de la presencia de los asaltantes y observar que los delincuentes comenzaron a disparar de manera directa contra la estructura del bus para obligarlo a detenerse, el conductor aceleró con el objetivo de resguardar a los pasajeros y escapar del asedio sicarial.

Pérdida de control y volcamiento lateral: En medio de la maniobra evasiva a alta velocidad y bajo la ráfaga de proyectiles, el operario perdió la estabilidad del vehículo pesado al tomar una curva pronunciada, saliéndose de la berma y sufriendo un volcamiento lateral sobre la vía, lo que provocó que decenas de ocupantes quedaran atrapados entre los hierros retorcidos del chasis y los asientos.

Fuga de los agresores: Tras presenciar la magnitud del accidente de tránsito originado por sus disparos, los cuatro hombres armados escaparon hacia las zonas boscosas adyacentes a la carretera.

Despliegue de socorro y balance hospitalario en Timbío y Popayán

La alerta por el siniestro vial movilizó de manera inmediata a los organismos de emergencia de la subregión central del Cauca. Debido al elevado volumen de víctimas atrapadas y lesionadas, se requirió un trabajo articulado entre los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de Timbío y Popayán, junto con la red de ambulancias públicas y privadas.

El balance de afectación humana entregado por las autoridades de rescate confirmó la gravedad de los hechos:

Fallecidos: En el lugar del accidente murieron instantáneamente dos mujeres debido a los severos politraumatismos provocados por el impacto y el aplastamiento del automotor. Posteriormente, en las salas de reanimación hospitalaria, el personal médico reportó el fallecimiento de un menor de edad y de un adulto de sexo masculino, consolidando la cifra definitiva en cuatro víctimas fatales.

Heridos: Un total de 56 personas resultaron lesionadas con heridas de diversa consideración, incluyendo fracturas expuestas, traumatismos craneoencefálicos y laceraciones múltiples. Los heridos más críticos fueron estabilizados en el hospital local de Timbío y luego remitidos al Hospital Universitario San José y a la Clínica La Estancia, en la capital caucana.

Declaraciones oficiales: El subteniente Diego Martínez, oficial del Cuerpo de Bomberos de Popayán, detalló que las brigadas trabajaron con herramientas hidráulicas para liberar a los pasajeros atrapados en la cabina. Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Timbío ratificó el balance operacional y agradeció la oportuna coordinación de los rescatistas de Popayán para evitar un desenlace aún más catastrófico.

Ruta internacional de alta vulnerabilidad

El trayecto que cubría el bus siniestrado pone en evidencia la compleja dinámica de los corredores migratorios terrestres en Suramérica. La ruta de más de 2.000 kilómetros entre Paraguachón (en la frontera norte de Colombia) y Tumbes (en el ingreso a territorio peruano) es utilizada recurrentemente por familias de diversas nacionalidades y comerciantes transfronterizos.

Tropas de la Tercera División del Ejército Nacional y unidades de la Policía del departamento del Cauca desplegaron un dispositivo de registro y control perimetral a lo largo de la vía Panamericana entre Rosas, Timbío y El Bordo.

La Fuerza Pública adelanta labores de rastreo en terreno para ubicar a la cuadrilla de asaltantes responsable de disparar contra el vehículo, al tiempo que peritos de balística y tránsito del CTI y la Seccional de Tránsito y Transporte analizan la trayectoria de los impactos de arma de fuego hallados en la carrocería del automotor ecuatoriano para esclarecer los detalles periciales que antecedieron a la tragedia vial.