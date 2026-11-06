Resumen: Blessd tendrá un monumento de seis metros llamado 'Tour del Bendito' en Barrio Antioquia, Medellín, instalado sobre la sede de Dímelo Jara Company. La escultura, impresa en 3D por D3House con filamento PET-G durante un mes, será presentada oficialmente el sábado 7 de noviembre y busca convertirse en un punto de visita para los fanáticos del artista.

¡Pa’ la foto! Blessd ya tiene un monumento de seis metros en Medellín: así luce y dónde queda

Una figura gigante del cantante Blessd, con el cabello azul, los brazos abiertos y sus característicos tatuajes, ya se roba las miradas en Barrio Antioquia, en Medellín. Se trata de ‘Tour del Bendito’, un monumento de seis metros de altura que fue instalado en la parte superior de la sede principal de Dímelo Jara Company y que promete convertirse en el nuevo punto de encuentro de los fanáticos del artista.

La escultura, que se alcanza a ver desde varias calles a la redonda, quedó ubicada en la carrera 65E del sector, un lugar que no fue escogido al azar: fue en este mismo barrio donde Stiven Mesa Londoño, nombre real de Blessd, dio sus primeros pasos en la música junto a su mánager, Santiago Jaramillo, conocido en la industria como Dímelo Jara.

El propio cantante fue quien mostró los primeros adelantos de la obra a través de su canal de difusión de Instagram, donde se ve la estructura casi terminada. «Ya casi está lista pa’ que vayan a tomarse la fotico», escribió el artista, dejando claro que la idea es que sus seguidores puedan acercarse, conocerla y retratarse con ella.

La presentación oficial del monumento está programada para este sábado 7 de noviembre, una fecha con doble celebración, pues coincide con el cumpleaños de Santiago Jaramillo, propietario de la compañía que lleva su nombre y sobre cuya sede quedó instalada la figura.

Así fue construido el Blessd gigante

La escultura fue elaborada por D3House, una empresa especializada en la fabricación de piezas mediante impresión 3D. Para construirla se utilizó filamento PET-G, un material plástico resistente y versátil que se emplea habitualmente en este tipo de procesos, y la producción completa tomó aproximadamente un mes hasta alcanzar sus seis metros de altura.

El resultado reproduce los gestos más reconocibles del intérprete de música urbana: el cabello azul, los tatuajes que recorren su cuerpo y la ropa urbana que hace parte de su imagen pública. No es la primera vez que D3House trabaja con el artista: la compañía también ha elaborado algunas de las máscaras inspiradas en él que ha usado durante sus presentaciones musicales.

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Un homenaje cargado de historia

Más allá de sus dimensiones, ‘Tour del Bendito’ representa un capítulo importante en la historia personal y profesional de Blessd. La relación entre el cantante y Dímelo Jara comenzó en 2019, cuando se encontraban en una esquina de Barrio Antioquia y el joven empezaba a darse a conocer con sus improvisaciones de freestyle en redes sociales.

En una entrevista concedida a El Colombiano en 2024, Jaramillo recordó que uno de los momentos determinantes de esa amistad ocurrió cuando conoció las difíciles condiciones en las que vivía el músico: residía en Itagüí, en casa de sus abuelos, en una habitación precaria, y debía viajar a diario hasta Barrio Antioquia para llegar al estudio donde grababa sus primeras canciones. Ante esa situación, Jaramillo le ofreció un espacio en su propia vivienda.

La alianza profesional se selló después, cuando el cantante le propuso ser su representante. «Un día Blessd me dice que si quería ser su mánager, que yo era negociante y que en el camino íbamos aprendiendo los términos de la música», contó el empresario en esa misma entrevista. Su primera inversión como mánager fue un teléfono celular de 100.000 pesos, con el que publicaba los temas del artista y divulgaba sus presentaciones en colegios y establecimientos nocturnos.

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De esa esquina del barrio, Blessd pasó a convertirse en uno de los artistas colombianos con mayor reproducción en Spotify y en una de las figuras jóvenes más reconocidas del movimiento urbano del país, con giras internacionales y presentaciones en grandes escenarios.

El monumento también busca dejar un impacto en el sector: la expectativa es que el flujo de visitantes que llegue a tomarse la foto con el Blessd gigante genere mayor movimiento para los negocios y emprendimientos cercanos, convirtiendo a Barrio Antioquia en una parada obligada para los seguidores del cantante y para los turistas que recorren Medellín.

Desde este sábado, cuando se haga la presentación oficial, la escultura quedará abierta al público. Si usted es fanático del ‘Bendito’, ya lo sabe: la cita es en la carrera 65E de Barrio Antioquia, donde el artista de seis metros lo espera con los brazos abiertos para la fotico.