¡Otro golpe a las disidencias! Seis narcoterroristas del Frente 30 se sometieron en Guapi

Resumen: Seis integrantes del Frente 30 «Jhonier Toro Arenas» de las disidencias de las FARC se sometieron a la justicia en Guapi, Cauca, en operaciones conjuntas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía. Entre ellos está alias «Pantalón». Entregaron fusiles, pistolas, munición y radios.

El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes en la noche, a través de su cuenta de X, el sometimiento voluntario a la justicia de seis narcoterroristas integrantes de las disidencias de las FARC, pertenecientes a la estructura Frente 30 «Jhonier Toro Arenas», en el sector de San Antonio de Guajuí, municipio de Guapi, en la costa pacífica del Cauca.

Según el mandatario, el resultado se logró gracias a operaciones conjuntas del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en medio de la ofensiva que el Gobierno ordenó contra los grupos armados responsables de la reciente oleada terrorista en el suroccidente del país.

«¡Otro golpe contundente contra las estructuras narcoterroristas en el Cauca! ¡La presión de nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados! ¡O se someten a la justicia o enfrentarán toda la contundencia del Estado!», escribió el jefe de Estado en su mensaje.

Alias «Pantalón», entre los sometidos

Entre los seis hombres que se entregaron a las autoridades se encuentra alias «Pantalón», señalado por el presidente De la Espriella como cabecilla de la comisión armada del río Guajuí, una zona clave para las economías ilegales del litoral pacífico caucano, por donde transitan rutas del narcotráfico.

De acuerdo con el parte difundido por el mandatario, los sometidos entregaron el siguiente material de guerra:

5 fusiles, 3 pistolas, 1 subametralladora, 577 cartuchos de diferentes calibres, 28 proveedores, 4 radios de comunicación, 1 chaleco y material de intendencia. También entregaron seis libros de doctrina militar de las FARC-EP y un cartel de identificación de la estructura.

«No les vamos a dar tregua»

El presidente acompañó el anuncio con un mensaje directo a los grupos armados ilegales que todavía operan en el país: «Que les quede claro a todos los narcoterroristas: no les vamos a dar tregua», afirmó, y agradeció el trabajo de los uniformados y de la Fiscalía. «Mi reconocimiento a nuestros soldados, marinos, aviadores y a la Fiscalía General de la Nación por este resultado. Las operaciones continúan en la zona y no vamos a detenernos», agregó.

El anuncio se conoce en un momento clave para la política de seguridad del Gobierno. Este martes el Senado de la República aprobó el proyecto de Ley de Sometimiento, la iniciativa que busca darle un marco jurídico a la entrega de integrantes de organizaciones armadas ilegales a cambio de beneficios penales, y que ahora pasa a la Cámara de Representantes, con el vencimiento de la ley de orden público este miércoles.

Presión militar sobre el Frente 30

El Frente 30 «Jhonier Toro Arenas» es una de las estructuras de las disidencias de las FARC con mayor presencia en la costa pacífica del Cauca, donde disputa rutas de narcotráfico y ejerce control sobre comunidades de municipios como Guapi, Timbiquí y López de Micay.

Precisamente, este martes la Armada Nacional ya había reportado otro sometimiento de presuntos integrantes de esa misma estructura en el sector Calle del Pueblo de Timbiquí, donde cinco hombres se entregaron al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 con fusiles, pistolas, munición y una embarcación, según informó Caracol Radio.

La ofensiva de la Fuerza Pública se da después de un fin de semana marcado por una arremetida terrorista de las disidencias y del ELN en Tolima, Cauca, Huila y Chocó, que dejó varios muertos y heridos, entre ellos el ataque con una volqueta cargada de explosivos en Planadas, Tolima, y atentados con drones contra la Fuerza Pública.

Con el sometimiento en Guapi, el Gobierno busca mostrar resultados de su decisión de intensificar las operaciones militares contra los grupos armados, mientras avanza en el Congreso el debate sobre el marco legal para someter a estas estructuras. «Cuando el Estado se decide, nunca pierde», cerró el presidente en su trino.

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